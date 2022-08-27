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    首頁　>　社會

    台中房思琪案 中市府挨轟「故意用司法封被害人的嘴」

    黃姓校長20多年前性侵害女學生一案，由張家銨（右）、賴佳微（左）等議員揭發。（資料照）

    黃姓校長20多年前性侵害女學生一案，由張家銨（右）、賴佳微（左）等議員揭發。（資料照）

    2022/08/27 18:00

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓校長被控於25前，擔任導師時，性侵害國中資優班女學生，宛如房思琪翻版，而且不只1人受害（目前已知3人）。黃校長提出退休，目前被中市政府教育局退回，此案爆發後，受害人認為已逾追訴時效而不提告，但台中市教育局卻故意違反被害人意願，主動跑去台中地檢署告發，包括人本基金會、議員賴佳微都質疑教育局，故意用此一手段，讓被害人不願意站出來，等同是用司法封被害人的嘴。

    對此，中市政府法制局強調，在犯罪時間及事實尚未明確的情況下，追訴權時效是否消滅，應由檢察官一併認定。

    此案爆發後，中市政教育局被批評態度敷衍。教育局今天（27日）也發佈新聞稿，宣稱「將擴大調查寄發調查信給黃男教過的學生，呼籲受害者勇敢出面檢舉，對於網路散播教育局未擴大調查的錯誤訊息，恐不利釐清案情，籲請停止散播並協助澄清」。

    不過，包括人本基金會、議員賴佳微都質疑，受害人已經詢問律師，發生逾20年的性侵害案，已經超過法律追訴時效，受害人希望教育局擴大性平調查，但不希望訴諸司法，不料，教育局卻違反受害人意願，主動跑去台中地檢署告發，此一行為另她們憤怒與費解。

    賴家微質疑，台中市政府（教育局）故意違背受害人意願，跑去告發的用意是什麼？面對訴訟，受害人與證人，跟所有的潛在受害者，在每個程序上曝光的風險將會越來越高，會影響到越來越多人跳出來指證，甚至是跳出來為自己發聲的意願。

    她認為，原先受害者只需要去「性別平等教育委員會調查小組」接受保密訪談，就可以完成對老師（黃校長）的申訴，中市政府教育局提告的行為，未來會逼所有出面的受害人，要面對檢警越來越多單位的偵辦，受害當事人曝光身分的風險越高，再經歷二度，甚至三度的傷害，更可能影響事件真相的拼湊，中市政府教育局提出刑事訴訟，完全不與受害人溝通，實在是荒謬至極。

    對此，教育局表示，高度重視此案，本月26日主動向地檢署告發，請檢方偵辦，「性別平等教育委員會」的行政調查也持續進行，雙軌並行，市府法制局也強調，刑事程序的調查比行政調查還縝密，偵查過程中保密義務也更強，公務員發現有犯罪嫌疑，有向地檢署告發的法律義務，教育局一方面移交檢察官作進一步偵查，另一方面繼續原有的調查程序，並不影響被害人權益。

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