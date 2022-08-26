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    酒後性侵同班女大生、拒女方媽媽結婚提議 男大生被判刑4年

    女大生被男同學生侵，女方媽媽提出解決辦法，竟要女兒嫁給性侵她的男同學。示意圖（資料照）

    女大生被男同學生侵，女方媽媽提出解決辦法，竟要女兒嫁給性侵她的男同學。示意圖（資料照）

    2022/08/26 12:50

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀高雄某大學的女大生小慈（化名）和4名同班同學喝酒聊天，小慈醉酒後被同學阿強（化名）性侵得逞，小慈向父母告知此事，小慈的媽媽提出解決兩條辦法，一是小慈和阿強結婚，或是走法律訴訟，阿強遲未作出決定，被法官依乘機性交罪判徒刑4年。

    判決指出，去年10月23日晚間，小慈和4名同學相約在大寮區小明（化名）的租屋處喝酒聊天，眾人喝酒前先約定好，如果有人喝醉要去睡覺休息，小慈和閨蜜小明同一房，另3人則一間房。

    五人開心喝酒揮灑青春，直到隔日凌晨2點多，小慈喝醉先去小明房間休息，小明也跟著進房，結果原本要去另間房睡的阿強也跟著小強的腳步進房，睡在小慈和小明的中間；由於小慈醉到不醒人事，阿強竟趁機脫去她的衣服，對小慈性侵得逞。

    而小明被床鋪的震動聲吵醒，睜眼看到阿強騎在小慈身上，阿強還看了小明一眼，心虛問他：「我可以試試看嗎？」，小明不爽他欺負燎慈，一腳把阿強踢飛，阿強性事被阻，只要提起褲子離開房門，而小慈此時才睜開眼睛，哭著說「好恐怖，我只敢裝睡不知如何反抗」。

    事後，小慈向父母告知被阿強性侵，小慈的父親不肯原諒阿強，堅持要告死阿強，但小慈的媽媽卻有不同看法，要阿強負起責任娶小慈回家；阿強因遲遲無法做出決定，被小慈提告後，高雄地院審理時，阿強辯稱，當時小慈沒有喝醉，還跟他舌吻，兩人是合意性交，沒有性侵。

    但法官傳喚當天喝酒的同學，發現小慈被性侵後，情緒出現極端不穩定，甚至有自殘跡象，且阿強也曾傳訊向小慈道歉，說出「我很抱歉」、「轉學沒辦法，但我會直接休學」等，因此不採信阿強說詞，依乘機性交罪判徒刑4年，可上訴。

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