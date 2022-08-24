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    滴蠟、綑綁女模揉胸指侵還用跳蛋 SM「攝淫師」判刑4年定讞

    判決示意圖。

    判決示意圖。

    2022/08/24 12:09

    〔記者張文川／台北報導〕以走SM情色風格的攝影師易繼道，2018年被曾姓女攝影師上網爆料，指他利用拍攝滴蠟油等SM照片的機會，對多名素人女模襲胸、指侵，還塞入跳蛋，易男控告曾女誹謗，卻自討苦吃，曾女提供3名被害女模的資料給檢察官，台北地檢署起訴認為易男染指3女，歷審法院審理後都認定其中2件有罪，依強制性交、強制猥褻2罪，將他合併判刑4年定讞，確定須入獄。

    曾姓女攝影師於2018年3月在IG爆料指出，有多名外拍女模向她反映，被男攝影師易繼道藉拍攝機會性侵、性騷擾女模特兒，網友以「攝影師性侵事件後續#圖多#文長#幫高調」分享到Dcard社群網站，內容指出「叫做半X風景的攝影師會假借拍攝之名，在網路私訊素人邀請拍照，有些人不幸淪為受害者。」

    易男在IG聲明反擊稱相關留言是不實言論，控告曾女妨害名譽，曾女應訊時向檢察官指出，認識一些被染指的受害者，提供聯繫方式給檢察官。

    檢方傳喚多名外拍女模到庭，其中有3女證稱，易男利用拍攝滴蠟油、繩縛等SM風格照片時，有意無意碰觸她們身體的隱私部位，易男還趁她們被綑綁著時，搓揉胸部，以手指、跳蛋性侵下體，3女模並出示事後與易男的IG、臉書對話紀錄為證。

    易男否認性侵及猥褻，強調拍攝期間與女模互動親密，讓女模「體驗」被綑綁的感覺，但絕未違反女模意願，其中一女對他互有好感而進一步親吻，但絕無指侵或用跳蛋助性。

    歷審都認定易男對其中2女強制性交或強制猥褻犯行明確，強制性交罪判處3年8月，強制猥褻罪判刑8月，合併應執行4年徒刑，並沒收3條犯案用的麻繩。全案定讞。

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