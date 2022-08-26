獨家》女約高中同窗到家打撲克牌 竟下藥給男友性侵

謝女約高中同窗到家打撲克牌，竟下藥讓林姓男友性侵，基隆地院近日審結，認定林、謝二人觸犯共同以藥劑強制性交罪，各判處有期徒刑7年。（示意圖）

2022/08/26 20:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕20多歲謝姓女子2020年7月下旬某日上午，約高中同學小艾（化名）到家中打撲克牌。謝與林姓男友在打牌時，拿著宣稱是維他命C的藥品給小艾食用，隔沒多久小艾就昏厥過去，醒來時衣衫不整，遭人侵犯。被害女子趁隙找友人求援，並報警提告。基隆地院近日審結，認定林、謝2人觸犯共同以藥劑強制性交罪，各判處有期徒刑7年。

檢警調查，謝姓女子與小艾兩人是高中同學，平常都有透過通訊軟體聯繫感情，案發當天，謝女不懷好意地找來小艾到家中玩撲克牌。小艾不疑有他，搭車前往，兩男一女便在林男住所玩起紙牌遊戲。

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玩牌的過程中，林、謝二人陸續拿出號稱是維他命C的保健食品，給小艾服用，見小艾第一次服用後沒反應，又給她吃了第二次，結果隔不到10分鐘，小艾就失去意識昏迷。

小艾醒來後，發現自己衣衫不整，感覺遭到性侵，且林男與謝女也一同坐在臥房內，因怕打草驚蛇，便佯裝沒發生事情，與林男、謝女一同到火鍋店用餐。

小艾趁用餐時的空檔，傳訊息聯繫友人，請對方到餐廳接走自己，隨即到警局報案，對林男與謝女提出妨害性自主告訴。

據悉，林男到案後，向警方否認犯行，表示並未對小艾做出不軌的事情，但謝女卻承認有給小艾吃藥，且看著男友用手性侵同學的下體。

基隆地院近日審結，認定林、謝2人犯二人以上共同以藥劑強制性交罪，各處有期徒刑7年。

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