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    工人炫槍 被搜出50年「阿公級」衝鋒槍可正常擊發

    警方搜出「年事已高」的制式衝鋒槍。（記者黃佳琳攝）

    警方搜出「年事已高」的制式衝鋒槍。（記者黃佳琳攝）

    2022/08/26 11:44

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕29歲余姓裝潢工人曾向友人亮槍炫耀被檢舉，警方到場搜索時，起獲毒咖啡包及少量安毒，余否認持槍，但仍被警方搜出一把至少已4、50年「阿公級」衝鋒槍，為求慎重，警方將槍枝送鑑定後，確認槍枝仍可正常擊發，訊後依槍砲、毒品等罪將余男送辦。

    高市刑大指出，沒有前科的余姓男子，平時和妻兒住在仁武區某透天厝，由於余男把透天厝一樓當成工作室，堆滿裝潢用的雜物、工具，他的老婆和未滿一歲的孩子都窩在三樓很少下樓，不知道余男不但在工作室裡吸毒，更曾在家中亮槍向友人炫耀。

    余男亮槍舉動被密報後，高市刑大前往搜索，先在他的工作室桌上找到2包毒咖啡及些許安毒，又在櫃子夾層找到2枚子彈，但余男否認擁槍，只坦承吸毒；員警仔細搜索，果然在他的車上找到一把衝鋒槍，彈匣內8枚子彈。

    余男見到槍枝被警方找到，還裝傻說不知道車裡有槍，後來又改口是死去的友人「阿倫」所寄放；警方檢視該把衝鋒槍，發現它應該是4、50年前美軍制式槍械，為了確認槍枝是否能正常使用，經送鑑定後，確認衝鋒槍仍可擊發，且具有殺傷力，因此訊後依槍砲、毒品等罪將余男送辦。

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