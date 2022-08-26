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    換車又變裝詐老婦上百萬 女車手自白不甘遭騙入詐團

    永和警分局逮獲5名車手成員。（記者闕敬倫翻攝）

    永和警分局逮獲5名車手成員。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/08/26 11:50

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市警局永和分局日前獲報，指有詐騙集團以「假檢警」方式，騙走一名7旬老婦137萬多元；警方擴大溯源偵辦，陸續逮獲包含車手頭在內的5名車手集團，發現該團分工細膩，時常換車又變裝。其中，有一名女車手吐露自己也曾遭詐財，因心有不甘才反水加入詐團，對此深感懊悔，5人上週被依涉犯詐欺罪嫌移送法辦。

    70多歲游姓老婦數月前報案指出，詐騙集團打電話佯稱她遭通緝，為解除通緝以利辦案，須提供帳戶證明清白，她嚇到六神無主信以為真，依詐團指示交付現金40萬元及提款卡予詐騙集團車手，前後總計損失超過137萬元。

    永和警分局秀朗派出所獲報後，立即調閱上百支監視器查訪，發現家住彰化的28歲林姓女子及22歲利姓男子涉有重嫌，立即與偵查隊組成專案小組，並報由新北地方檢察署指揮偵辦。

    警方調查，該詐騙集團分工縝密，且十分小心，多選擇人煙稀少、無監視器的地方交錢，不僅常更換車輛製造斷點，甚至還換裝躲避查緝，經專案小組抽絲剝繭釐清案情，7月中持拘票到彰化將林女及利男拘提到案，並持續向上溯源。

    本月中旬，永和警方再陸續拘提上游車手頭29歲歐陽姓男子以及收水車手蔡男、高男等3人到案，全案詢後依詐欺罪移送新北地方檢察署偵辦，其中車車頭陽歐男及車手蔡男移送新北地方法院，均裁定羈押禁見。

    據了解，林女落網後自白表示，她本身也曾經是詐騙被害人，因不甘心被騙錢，才反水加入詐團成為車手，原以為自己不斷換裝就能躲避查緝，沒想到還是栽在警方手上，對於自己心存僥倖感到後悔，令人不勝唏噓。

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