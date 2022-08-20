詐團車手爽開毒趴遇警上門 6人跳樓逃亡仍落網

新北市新店警方持票前往詐團車手高男住處逮人，屋內6人當時正在開毒趴，經監視器發現員警後，竟從3樓跳下逃亡，但最後依然是賊星該敗遭到緝獲。（記者闕敬倫翻攝）

2022/08/20 22:26

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市警察局新店分局日前獲報，溯源追查詐欺車手逾一個月，昨天持票前往對象高姓男子住處逮人，沒想到屋內6人還在開毒趴，經監視器發現警方後，竟從3樓跳下逃亡，但最後依然是賊星該敗，遭到警方查捕緝獲，警詢後依詐欺及毒品罪嫌移送法辦。

新店警分局頂城所上月接獲165反詐騙通報，指轄內ATM有提領熱點，介入偵查後鎖定主嫌47歲高男，發現他在7月1日晚上7時半夥同另一朱陳姓共犯前往新店區永業路某超商提領3筆贓款，總計得手6萬元，犯後再跑到新北市土城區繼續提領其他贓款。

請繼續往下閱讀...

專案小組昨天報請台北地檢察署核發拘票及搜索票，早上9時許由頂城派出所所長陳相宇率領四名員警，持前往高男位於新店民生路3樓住處執行拘提搜索，警方先在附近遇到目標之一的朱陳男，立即將他制伏上銬，隨後趕往高男藏身處。

據了解，警方驅車抵達前不久，屋內6人正在大開吸毒派對，而高男早從監視器發現員警，立即帶其他5人沿3樓窗戶爬下，以蜘蛛人「跑酷」的方式逃逸。

員警們進屋後發現已空無一人，研判犯嫌應未走遠，隨即在該地點附近搜查，之後追到住宅後方巷內的里民活動中心，順利找到高男及其他2名道友59歲盧女、38歲蔡女等人。

警方調查，高男一夥跳樓逃逸時，毫無安全設備，卻僅有腿部擦挫傷，令查緝的員警們也大為驚訝，之後將高男等3人帶回住處重新搜索，在現場起獲多部手機、吸食器及二級毒品安非他命殘渣袋等贓證物，全案詢後依違反毒品危害防制條例及詐欺罪嫌移送台北地檢察署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法