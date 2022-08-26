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    網紅王三郎直播才結束 5煞突闖倉庫砸毀商品 險傷在場「邱主任」

    知名直播主王三郎位於新北市蘆洲的直播倉庫，今天凌晨遭5名嫌犯持鐵棍闖入砸店，警方逮獲3嫌，續追幕後藏鏡人。（記者吳仁捷翻攝）

    知名直播主王三郎位於新北市蘆洲的直播倉庫，今天凌晨遭5名嫌犯持鐵棍闖入砸店，警方逮獲3嫌，續追幕後藏鏡人。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/08/26 10:02

    〔記者吳仁捷／新北報導〕直播網紅王三郎位於新北市蘆洲的倉庫今天凌晨收工時突然闖入5名惡煞闖入，持棍棒砸毀商品，3名員工阻擋也被打傷，王三郎與兩名員工都遭打傷，王三郎女友邱子玹（原名：邱惠美）「邱主任」不僅目睹，也險遭打傷，警方4小時後在三重逮獲5名屁孩，他們辯稱不滿王三郎拉抬商品售價及直播時態度囂張砸店，因被害人質疑是生意糾紛，警方質疑嫌犯避重就輕，深入追查犯行。

    警方調查，今天凌晨1時21分許，48歲王三郎於蘆洲區民族路巷內的直播倉庫直播結束後要下班時，突然遭5名惡煞持鐵棍衝入打人、砸店，警方快打部隊趕往現場時，現場一片凌亂，5名砸店屁孩已離去。

    警方清查，發現王三郎及兩名員工見商品被砸，防護時遭打傷，邱惠美也在場目睹；王三郎指稱，他與女友、員工剛結束工作下播，打開鐵門時突遭5名持鐵棍惡煞闖入，砸毀現場物品，他與兩名員工防護時，手部遭打傷，也帶回派出所釐清案情。

    王三郎指稱，疑因為拆夥生意糾紛遭砸店，警方過濾監視器，發現五名犯嫌共騎乘3輛機車犯案，事後逃到三重地區，專案小組以車追人，在三重區龍濱路發現機車，埋伏，今天凌晨5時30分見嫌犯出現，湧上逮獲21歲李男、19歲程姓男子及20歲鄭男等5嫌。

    警方詢問嫌犯時，五嫌避重就輕，李嫌辯稱他向王三郎購買石墨烯枕頭，不滿王三郎售價過高，且直播時口氣臭屁，心生不滿，夥同共犯犯案，警方保持懷疑，不予採信，持續深入追查，今天依傷害、妨害秩序、恐嚇、毀損等罪嫌移送新北地檢偵辦。

    警方調查，到案3嫌為混跡三重、蘆洲屁孩，沒有幫派註記，將續追幕後唆使者到案。

    知名直播主王三郎位於新北市蘆洲的直播倉庫，今天凌晨遭5名嫌犯持鐵棍闖入砸店，警方逮獲3嫌，續追幕後藏鏡人。（記者吳仁捷翻攝）

    知名直播主王三郎位於新北市蘆洲的直播倉庫，今天凌晨遭5名嫌犯持鐵棍闖入砸店，警方逮獲3嫌，續追幕後藏鏡人。（記者吳仁捷翻攝）

    知名直播主王三郎位於新北市蘆洲的直播倉庫，今天凌晨遭5名嫌犯持鐵棍闖入砸店，警方逮獲3嫌，續追幕後藏鏡人。（記者吳仁捷翻攝）

    知名直播主王三郎位於新北市蘆洲的直播倉庫，今天凌晨遭5名嫌犯持鐵棍闖入砸店，警方逮獲3嫌，續追幕後藏鏡人。（記者吳仁捷翻攝）

    知名直播主王三郎位於新北市蘆洲的直播倉庫，今天凌晨遭5名嫌犯持鐵棍闖入砸店，警方逮獲3嫌，續追幕後藏鏡人。（記者吳仁捷翻攝）

    知名直播主王三郎位於新北市蘆洲的直播倉庫，今天凌晨遭5名嫌犯持鐵棍闖入砸店，警方逮獲3嫌，續追幕後藏鏡人。（記者吳仁捷翻攝）

    知名直播主王三郎位於新北市蘆洲的直播倉庫，今天凌晨遭5名嫌犯持鐵棍闖入砸店，警方逮獲3嫌，續追幕後藏鏡人。（記者吳仁捷翻攝）

    知名直播主王三郎位於新北市蘆洲的直播倉庫，今天凌晨遭5名嫌犯持鐵棍闖入砸店，警方逮獲3嫌，續追幕後藏鏡人。（記者吳仁捷翻攝）

    知名直播主王三郎位於新北市蘆洲的直播倉庫，今天凌晨遭5名嫌犯持鐵棍闖入砸店，警方逮獲3嫌，續追幕後藏鏡人。（記者吳仁捷翻攝）

    知名直播主王三郎位於新北市蘆洲的直播倉庫，今天凌晨遭5名嫌犯持鐵棍闖入砸店，警方逮獲3嫌，續追幕後藏鏡人。（記者吳仁捷翻攝）

    直播網紅王三郎倉庫今早被砸。（資料照）

    直播網紅王三郎倉庫今早被砸。（資料照）

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