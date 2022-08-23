澎湖網紅香腸伯、陳澎湖打架 意外扯出警所長妻賭博案

澎湖發生兩名網紅直播主衝突，警方趕抵現場處理。（馬公警分局提供）

2022/08/23 12:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖2位知名直播主香腸伯及陳澎湖，22日晚間在陳澎湖店中發生言語衝突，進而引爆全武行，警方據報趕抵現場，分將2人移送法辦，並衍生出手持刀械嗆聲及「宣稱」光明所長妻子在外賭博案外案，全部都移送司法程序偵辦。

馬公警分局調查指出，22日晚間7時50分許，警方前往馬公陽明路，處理網紅陳澎湖報案，指稱網紅直播主香腸伯酒後騎乘機車，到其住家鬧事，因不堪其擾、遂以徒手之方式毆打香腸伯的臉部及頭部。警方經調閱相關監視器後發現，香腸伯確實有事前酒後駕車情事，故以涉嫌公共危險罪函送。

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另外，陳澎湖涉嫌徒手毆打香腸伯，經警方陪同至衛生福利部澎湖醫院就醫，其傷勢為頭部損傷；臉部擦傷等，但香腸伯不願提出傷害告訴，全案以社會秩序維護法對陳澎湖進行裁處。 另糾紛延伸至今日凌晨，凌晨2時30分許，香腸伯在其店內手持刀械與到場之陳澎湖嗆聲，警方趕赴現場立即以強勢作為，將香腸伯以現行犯帶回派出所偵處，案依涉嫌恐嚇罪移送澎湖地檢署偵辦。

同時警方前往現場處理過程中，因陳澎湖大聲么喝指光明所所長妻子有打麻將賭博行為，並透過網路直播公布於眾。所長陳安隆對陳澎湖不實指控其妻之言行，已蒐集相關事證，將由其妻子對陳澎湖循法律途逕提出告訴，警方案件處理，公權力絕不容挑戰，避免台南殺警案悲劇在澎湖重演。

兩位網紅直播主在店門口發生衝突，進而演變成全武行。（民眾提供）

針對香腸伯酒後騎車鬧事，警方現場處理。（民眾提供）

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