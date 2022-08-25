雞排妹律師曾當過新北地院法官助理 AV女優吳夢夢常委託他

雞排妹律師曾當過新北地院法官助理，台灣第一AV女優吳夢夢常委託他打官司、答辯。（取自吳夢夢臉書）

2022/08/25 23:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕雞排妹鄭采勻（原鄭家純）常聘用的律師王啓任，今因涉與應召集團合謀設局仙人跳，遭高雄地檢署起訴，王今年30歲、政大畢業，曾當過新北地院刑事庭法官助理，他不僅是雞排妹御用律師，也曾是「AV女優」吳夢夢的常用律師，幫她提告全台老司機。

吳夢夢於2018年間，一起和女直播主娃娃、已婚的電影製片人，因拍攝3P無碼性愛片，被製作人的元配提告，求償40萬元，王啓任受吳夢夢委託辯護，主張2女都不知製作人已婚身分，獲一、二審法官採信，判決吳夢夢免賠確定。

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此外，高雄地檢署也分到2件吳夢夢告粉絲的案件，其中一件，是夏姓男子把影片分享到138人的LINE「社會資源」群組，被高雄地院法官判拘40天，另名胡姓網友否認犯行，辯稱自己被盜帳號，檢察官認為無法證明LINE帳號與胡男本人有關，故偵結不起訴。

檢方指出，前年底雞排妹與醫美診所互告時，王啓任曾陪雞排妹召開記者會，去年2月，雞排妹與歌星翁立友爆發性騷擾疑雲時，由王啓任擬好聲明發表，除雞排妹外，王啓任也曾多次接受「AV女優」吳夢夢的委託訴訟。

吳夢夢當SWAG平台直播主時，放上創作A片，供付費粉絲觀看，反遭人下載外流，涉及侵權，她委託王啓任對全台多名網友提告侵權，當時逾10位老司機尋求和解，高雄地檢署也受理2件吳夢夢告粉絲案，其中一件已認罪被判拘役40天，另一件因老司機不認罪，反獲得檢方不起訴。

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