誆碳權交易詐騙吸金逾億 夫妻遭銀行法重判

徐男虛構「碳權短期定量投資」金融商品。（記者蔡彰盛攝）

2022/08/25 09:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹富盟康泰事業公司負責人徐鉅裁，與國際同濟會台灣總會北市區亮亮會創會長楊亮亮夫妻，被控共同虛構「碳權短期定量投資」金融商品，招攬外界投資碳權交易，多名被害人信以為真，共被騙超過1億元，新竹地院依銀行法重判徐男8年、楊女4年徒刑，除沒收犯罪所得1億餘元，另再判富盟康泰公司罰金2千5百萬元。

法官調查，徐鉅裁係富盟康泰事業公司負責人；楊亮亮（徐鉅裁前妻，2020年10月離婚）協助徐鉅裁處理富盟公司「碳權短期定量投資」方案對外招攬之行政庶務、紅利發放及帳目核對等事務。夫妻明知富盟公司「碳權短期定量投資」方案所宣稱：碳權投資以3百噸為一單位，每噸價值10美元，即每單位新台幣10萬元，投資期滿返還本金，且每月可獲得投資金額1到4%計算，與本金顯不相當報酬投資方案並非真實，且自始即無履約真意。

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2019年起，夫妻利用參與同濟會活動機會，及在富盟公司營業處所，對外誆稱該投資方案，致多人被騙而與富盟公司簽訂碳權短期定量投資合約書。

徐鉅裁、楊亮亮招攬不特定人投資，2020年6月下旬徐男佯稱英國倫敦碳權交易所負責人貝克因感染新冠肺炎逝世，無法處理碳權投資等不實理由，拖延應給付報酬，經投資人察覺有異報警處理，檢警至相關處所搜索，始查悉上情。

法官審酌徐鉅裁、楊亮亮不思憑己力賺取所需財物，罔顧本案投資人信賴，以約定或給付與本金顯不相當報酬為餌，招攬他人，誘使不特定投資人投資，導致眾多投資人以積蓄投入，不但造成眾多投資人財產上重大損失，亦對國家金融秩序管理造成危害，顯然欠缺法治及尊重他人財產權觀念，實有不當，且徐鉅裁、楊亮亮犯罪所得高達1億餘元，所生危害重大，另考量徐鉅裁犯後否認犯行，亦未與被害人達成和解、取得被害人原諒，難認有悔意。

最後法官依銀行法非法經營銀行業務罪重判徐鉅裁8年、楊亮亮4年徒刑，二人犯罪所得1億餘元沒收，另富盟康泰事業公司因其負責人執行業務犯銀行法非法經營銀行業務罪，再處罰金2千5百萬元。

徐男虛構的「碳權憑證」。（資料照，檢方提供）

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