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    殉職勇警阿嬤白髮人送黑髮人 黃偉哲：難以彌補缺憾...

    台南市長黃偉哲在臉書貼文，蹲在阿嬤的面前，再多的愧疚與歉意，都難以彌補她失去孫兒的痛苦。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲在臉書貼文，蹲在阿嬤的面前，再多的愧疚與歉意，都難以彌補她失去孫兒的痛苦。（擷自臉書）

    2022/08/24 06:11

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑英勇殉職，台南市長黃偉哲23日陪同總統蔡英文到殯儀館探視家屬，面對家屬白髮人送黑髮人的悲傷哀戚，黃偉哲在臉書發文「蹲在阿嬤的面前，我知道再多的愧疚與歉意，都難以彌補她失去孫兒的痛苦；再多的撫卹，都彌補不了永遠的缺憾」。

    黃偉哲表示，探望家屬時，曹瑞傑的阿嬤說「早上還在吃飯他就出去了，他就一去不回」，兩位警察也是非常的戮力從公，一個在指揮交通的勤務，一個是在備勤，接到失竊車輛的通知，馬上就衝出去，沒有著防彈背心，所以在這種情況下，我們失去了兩位英勇的警察弟兄，許多裝備包括警務的、警用的、消防用的，我們都應該要再充實，人員的訓練要更精進，員額要再增加。

    黃偉哲發文，「蹲在阿嬤的面前，我知道再多的愧疚與歉意，都難以彌補她失去孫兒的痛苦；再多的撫卹，都彌補不了永遠的缺憾」、「蔡英文總統承諾阿嬤：會深切檢討，不再讓悲劇重演」、「每一位員警都是我們摯愛的手足，這次的痛，很痛，讓我們努力完善體制，讓我們的手足沒有後顧之憂、不再遭受險害」。

    網友留言：「太殘忍了，怎麼下手之重（只因被噴了辣椒水），真的要先刑後死」、「執法從嚴。亂世用重典否則民無所依從。良民得不到法律的保護」、「亂世用重典！才能有效制止治安問題」、「每次都這麼說，但是悲劇卻還是一再發生，政府應該要認真重視治安問題」、「真心希望這樣的悲劇不要一再的發生！失去至親的痛，我想做再多的彌補也無法讓逝者回來」。

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