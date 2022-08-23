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    媽媽服藥精神不濟路倒 台南永康警客串「托兒所」照顧幼童

    台南市永康警分局大橋派出所員警化身褓姆，協助照顧路倒女子的年幼兒子。（警方提供）

    台南市永康警分局大橋派出所員警化身褓姆，協助照顧路倒女子的年幼兒子。（警方提供）

    2022/08/23 18:10

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市警察局永康分局大橋派出所客串「托兒所」，先後幫忙一位服用藥物後精神不濟路倒的媽媽，以及一位焦急的媽媽，照顧幼童，員警還發揮畫功，安撫及陪伴2名男童，幫助他們平安重回家人的懷抱。

    大橋派出所21日上午11時5分左右，接獲民眾報案永康區中華二路上有一名女子臥於路旁，巡邏員警陳暐承、黃冠霖趕赴現場後，立即通報救護車送醫，並在聯繫親友的過程中，得知該名女子的5歲幼兒獨自在家，因擔心男童發生危險，遂將男童帶回派出所照顧。為了安撫男童，警員溫柏瑜、施諒程也利用勤餘時間，畫了垃圾車和巡邏車送給男童。

    無獨有偶，當天下午3時許，有民眾報案大橋郵局前有一名迷失兒童獨自在路上行走，巡邏員警王毓慈、黃冠霖到現場後，發現一名只穿上衣、包著紙尿褲的男童，緊緊抱著報案民眾，但無論員警及民眾怎麼詢問，男童只是反覆說著「媽媽、買飯」，無法說出自己的名字，員警載著男童沿街詢問附近店家，仍無法找到幼童的家屬，只好先將男童帶回派出所，並通報其他單位協尋。

    2名年紀相仿的男童在派出所內相遇，比較早到的「學長」，主動拿餅乾給迷失男童，沒多久，就有一名焦急的母親打電話到派出所請求協尋小孩。該名母親表示，由於自己回娘家，丈夫獨自在家照顧2名年幼的兒女，但男童趁著爸爸哄妹妹睡覺時，誤按家中鐵捲門的遙控器，看到門打開以為是媽媽回家了，遂跑出門要去尋找媽媽，卻因而走失，幸虧遇到善心民眾及員警幫忙，才不致發生意外。

    台南市永康警分局大橋派出所警員溫柏瑜（左）、施諒程（右）發揮畫功，安撫協助照顧的幼童。（警方提供）

    台南市永康警分局大橋派出所警員溫柏瑜（左）、施諒程（右）發揮畫功，安撫協助照顧的幼童。（警方提供）

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