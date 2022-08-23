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    首頁　>　社會

    殺警惡徒非逃獄？黃珊珊轟法務部：台灣司法正義奇恥大辱

    台北市副市長黃珊珊呼籲法務部儘速還原真相，並對外役監規範全面檢討。 （翻攝黃珊珊臉書）

    台北市副市長黃珊珊呼籲法務部儘速還原真相，並對外役監規範全面檢討。 （翻攝黃珊珊臉書）

    2022/08/23 16:51

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台南2員警遭殺害震驚全國，警方逮補凶嫌林信吾並查出他正在外役監服刑卻逃逸中，台北市副市長黃珊珊砲轟，獄方竟聲稱林嫌是返家探親逾期未歸而非逃獄，實是最離譜的文字遊戲，政府對於2名員警無辜枉死仍在遮羞諉過，更是台灣司法正義的奇恥大辱，呼籲法務部儘速還原真相，對外役監規範全面檢討。

    黃珊珊今於臉書PO文指出，2名員警執勤中遇害，兇嫌甚至奪走警械，再持警槍行搶超商，此對台灣社會而言，是極難想像的治安危機，而兇嫌落網後，警方查出他自明德外役監逃獄，但獄方竟然稱是「返家探親逾期未歸」，並非逃獄，令黃珊珊怒斥「這真的是我看過最離譜的文字遊戲。」

    作為警眷及法律人，黃珊珊強調，無法接受如此言論，而這10年來，各外役監逃脫受刑人高達49人，法務部怕丟臉還不敢公布受刑人在逃，直到2020年被監察委員揭露才亡羊補牢，卻無改進作為，若未被揭露，此消息「難道也要封存30年？」

    黃珊珊批，政府部門怠忽職守、不敢面對，只為官員遮羞，此為無能；造成基層無辜犧牲，官員還敢玩文字遊戲，此為腐敗，台南員警殉職案法務部絕對難辭其咎，而政府仍在遮羞諉過，「真是台灣司法正義的奇恥大辱。」

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