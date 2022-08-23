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    首頁　>　社會

    台南警遇襲2死！嫌犯林信吾逃亡時搶超商 清晨在新竹市落網

    警政署長黃明昭（左一白衣者）到場察看。（警方提供）

    警政署長黃明昭（左一白衣者）到場察看。（警方提供）

    2022/08/23 06:12

    首次上稿 05:56
    更新時間 06:12（新增嫌犯背景）

    〔記者王捷／台南報導〕犯下台南殺警案的嫌犯林信吾，經過台南市刑大跟新竹警方合作「馬拉松」式17小時追緝，今天清晨4點36分在新竹市的和欣客運站對面落網，起出警槍與18顆子彈，警方將在今天早上8點左右召開破案記者會。

    台南市昨天發生2警遇襲殉職，第二警分局民權所警員凃明誠和曹瑞傑駕駛警車，昨天上午11點48分在安南區北汕尾三路附近追緝竊走機車的嫌犯時，疑遭兇嫌反抗，2警遇襲。案發過程被警車行車紀錄器拍下，部分影像曝光，可見曹員滿臉鮮血被兇嫌挾持，兇嫌奪走警槍後，右手持槍勒緊曹的脖子，十分兇殘。

    據了解，林信吾為憲兵退伍，原本當清潔工，跟前妻有三個小孩，2019年離婚後女友懷孕，他當時又丟了工作，所以計畫搶劫，當年底他在安平區連犯3起超商搶奪案，都是先偷車再拿空氣槍來搶劫，被判處7年多徒刑，但這次從明德外役監逃出來，搶的是警槍。

    林信吾昨天殺警後先到新營犯下超商搶案，接著到高雄上客運，警方得知他的目的地在新竹時，隨即連絡竹市警方，今天清晨4點36分在新竹市的客運站逮捕兇嫌，並起出警槍與子彈18發。

    台南殺警案發後，嫌犯已再度犯案，警方破案壓力極大，但許多問題未解，嫌犯一人如何殺死兩名訓練有素的警員？犯案動機是什麼？這都是外界急於想知道的問題，但警方保密滴水不漏。

    警方透露，有一些證據能找到嫌犯，但如果要澄清錯誤訊息，可能會讓真相洩露，也壓縮辦案空間，也因為扛著壓力鍋，才能在今天清晨4點抓到他。

    兇嫌林信吾。（翻攝臉書）

    兇嫌林信吾。（翻攝臉書）

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