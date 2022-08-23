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    遇警心虛躲進騎樓露餡 男被查出身藏大批毒品

    見高市警局保大特警心虛躲進騎樓漏餡，查獲男身上藏大批毒品。（民眾提供）

    見高市警局保大特警心虛躲進騎樓漏餡，查獲男身上藏大批毒品。（民眾提供）

    2022/08/23 17:07

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄32歲馬姓男子身藏大批各類毒品，走在苓雅區建民路、修身路口，瞄見保大特警巡邏警車經過時，一時心虛躲進騎樓，被特警發現追攔，馬男只好乖乖交出身上毒品認栽，他否認販毒，表示向不明男子買毒吸食，保大共查獲海洛因8包、安非他命5包、大麻1包、K他命1包、一粒眠56顆、K毒殘渣香菸8支、K他命殘渣菸盒2個約50多公克。

    保大今指出，特勤中隊雷虎警組前晚執行巡邏勤務，在苓雅區建民路與修身路口，發現一名男子步行於騎樓邊，手拿紙袋見到巡邏車路過時，立即轉身走入騎樓內，特警發覺有異狀，立即下車盤查，經詢問是否有攜帶違禁物時，馬嫌（32歲）自知難以逃避查緝，主動向警方坦承持有毒品。

    警方現場清點毒品，發現毒品琳瑯滿目，一級毒品海洛因8包、二級毒品安非他命5包、二級毒品大麻1包、三級等毒品K他命1包、三級毒品一粒眠56顆、三級毒品K他命殘渣香菸8支、三級毒品K他命殘渣菸盒2個約50多公克。

    大隊長陳楨筌表示，保安大隊持續針對各分局回報的轄區治安熱點巡邏守望，主動積極盤查可疑人車，嚇阻犯罪發生及查捕各類犯罪，尤其是毒品對身體危害甚鉅，於暑假期間將加強查緝毒品，防制青少年遭受毒品誘惑與迫害。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    見高市警局保大特警心虛躲進騎樓漏餡，查獲男身上藏大批毒品。（民眾提供）

    見高市警局保大特警心虛躲進騎樓漏餡，查獲男身上藏大批毒品。（民眾提供）

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