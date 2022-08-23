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    17年前汐止殺警案嫌犯仍未伏法 殉職警雙親淚訴：政府還在養壞人

    汐止殺警案殉職員警洪重男雙親不時看著兒子照片思念，對於兇手仍未伏法不禁淚訴：政府不執行死刑，而且還用他們的納稅錢養壞人。（記者陳冠備攝）

    汐止殺警案殉職員警洪重男雙親不時看著兒子照片思念，對於兇手仍未伏法不禁淚訴：政府不執行死刑，而且還用他們的納稅錢養壞人。（記者陳冠備攝）

    2022/08/23 16:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕台南市昨（22）日發生震驚社會的割喉殺警案，歹徒手段殘忍，宛如17年前汐止橫科派出所員警洪重男，被歹徒持刀殺害殺翻版，當時全國上下同聲譴責兇嫌應槍斃，但時至今日仍未伏法，洪重男父母只能每日以淚洗面，兩人今面對媒體受訪表示，政府不執行死刑，而且還用他們的納稅錢養壞人，天理何在！

    2005年4月10日下午1點多，汐止分局橫科派出所員警洪重男、張大皞，當時騎著巡邏車至汐止農會白雲辦事處後門的巡邏箱簽到，突遭王柏忠、王柏英兄弟持刀襲擊及奪槍，其中洪重男身上被刺15刀，有數刀更從胸口刺穿至背部，洪警當場失去生命跡象，送醫不治，張警則遭刺3刀重傷，事後王柏忠被判無期徒刑，王柏英則被最高法院判處死刑定讞，但迄今仍未槍決。

    如今台南又爆發殺警案，也勾起洪重男父母內心最悲痛的記憶。洪母表示，看到又有殺警新聞時，不免想起兒子當年被殘忍殺害的畫面，當時社會、政府都說要將兇手槍斃，可是十幾年過去了，兇手仍未執行死刑，還沒執行不打緊，政府還要拿我們的稅金去養這些壞人，實在沒天理。

    「保護壞人實在沒道理！」洪母說，她和家人看到新聞，覺得這兩個警察遇害方式跟兒子狀況一樣，有人說警察為何不直接開槍，「但警察若真的開槍，可能就要換警察艱苦了，還要被調查處罰」，可是壞人想開槍就開槍，警察卻往往一念之差就沒命了，她想起兒子年紀輕輕就死了，至今也沒多少人記得了，政府似乎也忘記要伸張正義，「笨百姓還是要靠自己生活啦」。

    「十幾年來對兒子的思念從沒少過。」洪父表示，現在只要看到又有警察被殺的新聞，心裡的痛就會被勾起，這樣的新聞他都只敢只看一下，不敢看太久，因為會心理很傷心，他也說，雖然兒子已經走了十多年，他跟妻子對兒子的思念一直都在，但兩人很少互相提起，因為怕情緒會崩潰，如今殺警事件重演，他只想問，為何壞人還未伏法？判死刑若不執行，乾脆廢死，像這樣判死刑十幾年不執行，還要用稅金去養這些人，這樣公平嗎？

    汐止殺警案殉職警員洪重男。（家屬提供）（記者陳冠備攝）

    汐止殺警案殉職警員洪重男。（家屬提供）（記者陳冠備攝）

    洪重男家屬不時拿著其在世時的照片想念，但也不互相提起，怕情緒崩潰。（家屬提供）（記者陳冠備攝）

    洪重男家屬不時拿著其在世時的照片想念，但也不互相提起，怕情緒崩潰。（家屬提供）（記者陳冠備攝）

    台南又傳出殺警案，殉職警員洪重男的父親（右）母親（中）回想當年往事仍悲傷不已。（記者陳冠備攝）

    台南又傳出殺警案，殉職警員洪重男的父親（右）母親（中）回想當年往事仍悲傷不已。（記者陳冠備攝）

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