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    首頁　>　社會

    殺2警凶嫌逃往高雄欲製造斷點 警掌握客運關鍵影像甕中捉鱉

    殺2警奪槍凶嫌林信吾搭白牌車南下高雄，險些牽連到女友，警取得他走進欣客運站買票關鍵影像，掌握他北上新竹最後行蹤，林斷點不成反被甕中捉鱉。（民眾提供）

    殺2警奪槍凶嫌林信吾搭白牌車南下高雄，險些牽連到女友，警取得他走進欣客運站買票關鍵影像，掌握他北上新竹最後行蹤，林斷點不成反被甕中捉鱉。（民眾提供）

    2022/08/23 16:23

    〔記者黃良傑／高雄報導〕涉嫌台南殺警奪槍案的凶嫌，台南警方在贓車上先掌握一枚關鍵指紋，排除了陳姓男子涉案，然後就鎖定林信吾，全國警察同仇敵愾、接力合作，高雄警方也取得和欣客運關鍵影像，確定林買單程車票，登上今晨1點北上班車，終點站就在新竹，再接力由新竹、台南警方埋伏，不開一槍一彈成功圍捕。

    據了解，林信吾22日殺警奪槍後，當晚11點33分持搶來的警槍，進入新營區一家便利超商，搶了7000多元後，搭白牌車南下高雄逃逸，今天凌晨下九如交流道，台南警方通報高市警局及刑事局南打中心，一度懷疑林欲投靠高雄女友，專案小組埋伏林女友位於苓雅區住處四周守株待兔。

    凶嫌不想牽連女友，身上不帶手機，避免被警追蹤，他還跟警方鬥智，故佈疑陣，利用搭乘白牌車「故意」曝蹤高雄，欲誘使台南專案警力傾巢往南，事實上已想好往北逃逸，今天凌晨0點30分白牌車下九如交流道，他下車改步行混淆警方耳目，採用斷點策略，實則改搭和欣客運一路往北。

    高雄警方接力追蹤，並協助刑事局埋伏女友家，局長林炎田率警勘查現場，展開地毯式搜尋，務必將人翻找出來，卻未見道路監視影像浮現林嫌蹤影，他靈機一動指示部署，調閲查看九如交流道旁的客運乘客影像，尋找任何蛛絲馬跡，果然發現關鍵影像林信吾走進和欣客運買票。

    警方查出林嫌搭乘今晨1點和欣客運，北上新竹的單程車票，研判凶嫌以為成功製造斷點，卻不知此舉反使自己如甕中捉鱉，鬆懈了心防，和欣客運售票員表示，並不清楚乘客中有殺警攜槍惡徒，只記得林男拿1000元買票，靜靜在運站內等候，還買了瓶啤酒上車喝，結果在新竹站一下車，就被埋伏守候的員警一擁而上逮捕。

    和欣客運事後也發出聲明，表示警方到售票站調查後才知車上有殺警嫌犯，和欣配合警方，並未通知車上駕駛任何訊息，行車、服務如往常流程，直到車達新竹站後，警方順利逮捕嫌犯。

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