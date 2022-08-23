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    首頁　>　社會

    受刑人脫逃7天殺2警 矯正署長鞠躬道歉

    法務部矯正署長黃俊棠為受刑人脫逃而涉及殺警案鞠躬道歉。（記者陳恩惠攝）

    法務部矯正署長黃俊棠為受刑人脫逃而涉及殺警案鞠躬道歉。（記者陳恩惠攝）

    2022/08/23 15:01

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕昨天上午在台南犯下雙警命案的嫌犯林信吾，於案發後17小時終於在新竹落網，法務部矯正署長黃俊棠今天親自說明，涉及台南殺警案的林嫌是矯正署明德外役監的受刑人返家探視未歸而犯案，他代表矯正署表達遺憾，同時也對家屬表達最深切的哀悼之意，針對此事會在署裡再深切檢討，進行相關改善，後續會再強化、落實處理各方面事項，讓風險能夠降到最低，他也當眾鞠躬道歉。

    黃俊棠表示，按監所規定3個月可返家一次，林信吾這次是第二次返家探視，上次一切正常，這次返家探視逾時未歸原因尚不明，不過根據監內了解，林於監內表現並無異常；林嫌於13日下午2時返家，依規定15日下午2時必須返監，但監所發現2點10分仍未出現，5分後立即聯絡家屬，請家屬協助勸其返監，下午2時50分監所發函通報高雄市鳳山分局和台南市佳里分局協尋，並於下午4點20分移送台南地檢署偵辦。

    外役監10年計49人脫逃 迄今仍有2人未緝獲

    黃俊棠說明，「脫逃」和「返家探視」是不一樣的，後者是返家之後沒有準時返回監所報到，前者則是直接在外役監跑掉；外役監的設立是透過低度戒護管理及中間性處遇措施，協助受刑人培養自律能力，俾復歸社會，不過受刑人利用返家探視或監外作業等無戒護或低戒護管理，脫逃或再犯風險也較高，根據統計，截至本月23日止，外役監收容2016人，現於外役監有1920人，過去10年來有1萬1323名受刑人獲得遴選至外役監，其中有4件脫逃案、45件返家探視未歸案，迄今仍有2人未緝獲。

    黃強調，外役監仍是項很好的矯正政策，能幫助受刑人回歸社會的制度，根據「外役監受刑人遴選實施辦法」除了脫逃、家暴、性侵和毒品等受刑人不能進外役監，其餘罪名只要評核通過皆可收容，而外役監受刑人放假權益不受此事影響，內部會再加強抽查聯繫。

    法務部矯正署長黃俊棠親自説明並公開道歉。（記者陳恩惠攝）

    法務部矯正署長黃俊棠親自説明並公開道歉。（記者陳恩惠攝）

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