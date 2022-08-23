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    殘殺2警凶手母犯行被起底 曾割斷男友命根子逃亡9年

    一週前從明德外役監脫逃，22日近午殺害台南市二分局兩名員警的凶手林信吾，今天凌晨在新竹落網。隨著林嫌落網，其母親曾犯下的驚悚重傷害案也被起底。示意圖。（資料照，本報合成）

    一週前從明德外役監脫逃，22日近午殺害台南市二分局兩名員警的凶手林信吾，今天凌晨在新竹落網。隨著林嫌落網，其母親曾犯下的驚悚重傷害案也被起底。示意圖。（資料照，本報合成）

    2022/08/23 16:13

    〔記者王俊忠／台南報導〕一週前從明德外役監脫逃，22日近午殺害台南市二分局兩名員警的凶手林信吾，今天凌晨在新竹落網。隨著林嫌落網，其母親曾犯下的驚悚重傷害案也被起底，林母曾在29年前因同居男友欠錢不還與移情別戀，涉持刀割斷男友的命根子，犯下重傷害罪，曾逃亡約9年。後來林母被逮，台南地院依重傷害罪判她3年6月徒刑。

    判決指出，1993年，林母與1名在學校任職的張姓男子是同居男女朋友關係，兩人交往期間，張男多次要求林母幫他籌錢，女方即向地下錢莊借錢，因林母本身經濟差、無法還錢給錢莊，遭到錢莊討債，林母要求男友還錢，張男又遲不給付，兩人多次發生爭執。

    林母之後發現男友另結新歡、又不願解決債務，多次到張男任職的學校理論，在債務與感情雙重壓力下，林母有幾次輕生紀錄但都獲救。林母自覺為了男友債務被逼的走投無路，竟萌生對男友下手的念頭。

    1993年7月25日中午，林母約張男到台南市區1家咖啡廳見面，在商談後改到1家飯店休息，林母進房後即把兩顆安眠藥丟進張男的咖啡裡，待張男喝下昏迷不醒，林母就拿1把水果刀割斷張男的生殖器丟棄，逃離飯店的林母有打電話給張男友人，請友人協助把張男送醫。林母逃了約9年後，於2002年2月被逮捕歸案。

    一審法官認為張男下體只剩排尿功能，喪失性功能與生殖能力，符合重傷害程度，但因林母是被債務逼的走投無路、感情也受到打擊，曾多次尋短，其犯下重傷害男友案有憫恕之處，因此判她3年6月徒刑。

    一週前從明德外役監脫逃，22日近午殺害台南市二分局兩名員警的凶手林信吾（見圖），今天凌晨在新竹落網。隨著林嫌落網，其母親曾犯下的驚悚重傷害案也被起底。（資料照）

    一週前從明德外役監脫逃，22日近午殺害台南市二分局兩名員警的凶手林信吾（見圖），今天凌晨在新竹落網。隨著林嫌落網，其母親曾犯下的驚悚重傷害案也被起底。（資料照）

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