籲檢討警械使用條例 國民黨團：警憂「開槍上法院，不開槍上醫院」

立法院國民黨團今日召開「治安嚴重惡化！殺警死刑不執行！」記者會，出席成員包含黨團總召曾銘宗、書記長李德維、副書記長鄭正鈐和陳以信，以及國民黨立委葉毓蘭。（立法院國民黨團提供）

2022/08/23 14:48

〔記者王千豪／台北報導〕台南市昨（22日）發生震驚全國殺警案，嫌犯林信吾今（23日）清晨在新竹市落網後，員警用槍問題再度引發外界討論。對此，立法院國民黨團今日召開記者會，呼籲政府適度修正「警械使用條例」，並盡快完成立法，讓警察在執行勤務時不要有「開槍上法院，不開槍上醫院」的顧慮。

國民黨團今日召開「治安嚴重惡化！殺警死刑不執行！」記者會，出席成員包含黨團總召曾銘宗、書記長李德維、副書記長鄭正鈐和陳以信，以及國民黨立委葉毓蘭。

請繼續往下閱讀...

曾銘宗表示，「警械使用條例」上次修正是2002年6月26日，已經超過20年未修正，國民黨團強烈支持「警械使用條例」做適度修正，並盡快完成立法，讓警察在執行勤務時無所顧慮，確保最基本的人身安全。

鄭正鈐指出，他們不時看到警察在執勤過程中受傷、遭殺害，「警械使用條例」是到該檢討的時候。基層員警都傳著一句話：「開槍上法院，不開槍上醫院」。這不是民眾所樂見基層員警的處境，民眾更不願意看到配槍的警察，遭拿刀的歹徒所傷害，但警員在使用警槍，背負著相當大的負擔，「警械使用條例」必須要好好檢討。

葉毓蘭舉例，2014年2月，桃園楊梅分局員警葉驥，開槍擊斃欲倒車撞擊警察的偷車賊，遭到法院依《業務過失致人於死》6個月徒刑定讞，並國賠給犯嫌家屬。她質疑，已經執政的民進黨政府，員警出事了在哪裡？不是說好會當警察後盾嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法