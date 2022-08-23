「小陳故事多」... 南市議員批台南殺警案公布凶嫌過程擺烏龍

台南市議員蔡育輝（圖）今天在總質詢時對殺警嫌犯兩度擺烏龍，要求警方適度公布正確資訊。（記者王姝琇翻攝）

2022/08/23 15:23

〔記者王姝琇／台南報導〕台南殺警案凶嫌林信吾今晨於新竹落網，但過程中卻誤傳出2名陳姓嫌犯，照片及相關資訊更在網路上大量被轉分享。議員蔡育輝指出，尤其是昨晚幾乎是全城戒備、全民情緒緊張，結果訊息卻是錯誤的，不僅有損警方形象，也讓民眾對警方資訊產生不信任。

蔡育輝表示，昨天全民都相當關切警方追緝凶嫌的情形，傍晚竟傳出最先公布的陳姓嫌犯是擺烏龍，後來晚上又傳出另一名同樣姓陳的嫌疑犯，最後卻發現警方逮捕的嫌犯是「第3個人」，還有網友做圖卡揶揄「小陳故事多」。蔡育輝認為，追根究柢就是警車行車記錄器清晰度不足，儀器精密度跟不上！

請繼續往下閱讀...

蔡育輝說，凶嫌昨晚到新營持槍搶全家超商的監視影像就很清楚，也有助警方鎖定凶嫌，還有路口監視器，在前市長任內擔心會妨害個人隱私，但警方辦案都要靠監視器，否則如何用車辨快速追蹤及鎖定凶嫌行蹤，因此要求市府要加速更新警察辦案設備，市長有答應先撥5千萬元，希望能有助警方後續辦案能力提昇。但也建議警方應該適度公布正確訊息。

黃偉哲今天在議會受訪指出，有關凶嫌的部分不是台南市警局對外發布的；據指出，由於這是全國警方合作緝凶，有人指最早是從高雄流出，但目前還無法確定是哪一個環節所流出，台南市警局長方仰寧說專案小組會檢討。

昨日最早傳出是1名陳姓通緝犯疑似是殺警凶嫌，但後來警方調查小組比對行車監視器後，認為「體型差異太大」而排除陳男，昨晚他也投案否認殺警，後來又再傳出警鎖定另一名同樣姓陳的嫌犯，但第一時間南市警局就已排除凶嫌是該男，並指真凶另有其人，但錯誤資訊已在網路間大量流傳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法