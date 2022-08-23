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    台南殺警嫌到高雄搭客運北上逃亡 高市警局長：上車後全程掌握

    陳其邁表揚協助偵辦台南襲警案有功員警。（記者王榮祥攝）

    陳其邁表揚協助偵辦台南襲警案有功員警。（記者王榮祥攝）

    2022/08/23 14:47

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台南襲警犯嫌林信吾今晨在新竹市被捕，高市警方從林嫌坐上客運最後一排即全程掌握，提供關鍵訊息協助破案；高雄市長陳其邁今在市政會議表揚有功員警，強調警察犧牲許多維護治安，不容許有心人抹黑，盼全體做警方後盾。

    獲表揚者分別為警察局刑事警察大隊副大隊長蔡信助、三民第二分局長葉錫山、保安警察大隊中隊長莫友信。

    高市警察局長林炎田說明經過，今凌晨0時50分接到台南警察局0822專案小組通報，第一時間指示保安大隊特勤中隊警力配備相關裝備，十五員在陽明社區附近待命，0時57分率三民二分局長、刑大隊長等40人到現場任務分工，針對下車點、和欣客運與附近商旅調閱監視器，順利調閱到0時38分林嫌進入和欣買車票，車上共12人、嫌犯坐在最後一排，準備從高雄前往新竹。

    林炎田說，掌握訊息也確定人犯後，他第一時間報告台南市警局方局長與刑大隊長，並立刻向署長、市長陳其邁報告，接著掌握和欣客運在2點33分到達嘉義站，當時嫌犯都還在車上。

    3點46分，客運已到豐原，他再聯繫台南警方，估算客運可能在4點半左右到新竹，後續由署長指揮，在沒人員傷亡下將林嫌緝捕到案。

    林炎田強調，整個案子都是警察團隊合作，很感佩市長陳其邁第一時間指示，還要求在抓到嫌犯後及時通報，相信到凌晨5點，市長應該整夜沒闔眼。

    林炎田有感而發指出，高市警局很感謝市長跟市府團隊支持，有決心也有能力把高雄治安做好。

    陳其邁說，兇手天理難容，這種不法行為、人神共憤，希望相關刑事機關從重追究，不容許挑戰治安與公權力的不法情事，也呼籲社會大眾，正視警察出生入死、犧牲家庭，社會大眾應該給予警察更多支持，不該有人藉由時機打擊基層員警同仁士氣，汙衊高雄警察；他個人對此無法容許，也呼籲大家當警察後盾，一起守護高雄治安。

    高市警察局長林炎田說明今晨高市警方協助緝凶過程。（記者王榮祥攝）

    高市警察局長林炎田說明今晨高市警方協助緝凶過程。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳其邁強調警察犧牲太多，不容抹黑，希望大家當警察後盾。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳其邁強調警察犧牲太多，不容抹黑，希望大家當警察後盾。（記者王榮祥攝）

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