外役監逃犯殺2警 國民黨團：矯正署須檢討戒護人力是否充足

國民黨團今日召開「治安嚴重惡化！殺警死刑不執行！」記者會，出席成員包含黨團總召曾銘宗、書記長李德維、副書記長鄭正鈐和陳以信，以及國民黨立委葉毓蘭。（立法院國民黨團提供）

2022/08/23 15:20

〔記者王千豪／台北報導〕台南市昨（22日）發生震驚全國的兩警命案，嫌犯林信吾原在台南的明德外役監服刑，13日返家探視後即失聯未歸，如今更涉嫌殺警，引發外界對外役監的質疑。對此，立法院國民黨團今日召開記者會，要求法務部矯正署必須檢討外役監的安全設施、戒護人力、設備更新維護預算是否充足。

國民黨團今日召開「治安嚴重惡化！殺警死刑不執行！」記者會，出席成員包含黨團總召曾銘宗、黨團書記長李德維、黨團副書記長鄭正鈐和陳以信，以及國民黨立委葉毓蘭。

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葉毓蘭表示，希望矯正署必須檢討外役監的安全設施、戒護人力、設備更新維護預算是否充足？林信吾在8月15日從明德外役監逾假未歸，矯正署雖然有立即通報警察機關，但仍舊阻擋不了殺警奪槍的憾事發生。她呼籲，法務部要認真檢討矯正署相關教化預算是否足夠？蔡政府也請正視社會治安的根本問題，不要再讓警眷們傷心流淚。

鄭正鈐質疑，嫌犯林信吾在2019年犯案，2021年判刑7年10月入監服刑，今年3月到外役監服刑，是什麼原因讓判重刑的林信吾，能夠這麼快能在外役監服刑？逾期未歸之後，是否即刻發出通緝？矯正署必須清楚說明。

曾銘宗表示，根據刑事警察局統計資料顯示，今年查獲槍枝及槍擊案統計，去年是100案，創下歷史新高，顯見蔡政府執政以來，治安嚴重惡化。他說，光是去年每3.65天就發生一起槍擊案，近期內幾乎每天都有槍擊案，昨天更在台南發生殺警奪槍案，社會治安狀況，已經到了無以復加的程度。

曾銘宗說，國民黨團要請問蔡政府，治安如此嚴重惡化，是行政院長蘇貞昌負責？內政部長徐國勇負責？還是警政署長黃明昭負責？請向國人說清楚。

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