桃園捷警站台拾獲LV皮夾 為女失主找回8年美好回憶

失主謝女說，皮夾對她來說極具意義，8年前賺得人生第一份工作薪水，前往歐洲自助旅行時，花費萬元買給自己的禮物。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/08/23 15:06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕謝姓女子22日搭乘桃園機場捷運上班途中不慎遺失LV皮夾，前後不到5分鐘，就被桃園市警局捷運警察隊警員施閔中、曾意達巡邏發現，員警靈機一動撥打銀行卡客服電話轉告謝女前來領回，謝女又驚又喜說，這只皮夾是她8年前工作賺進第一份薪水，前往歐洲自助旅行時購入，對她來說極具意義，感謝警方讓她找回多年美好回憶。

警方表示，謝女22日從機捷A4新莊副都心站搭車前往A9林口站上班，不慎將皮夾遺留在A4站月台候車椅，員警執行巡邏勤務時發現，經查皮夾內有身分證、駕照及銀行卡等證件，因無法取得失主聯繫方式，員警改撥打銀行卡客服電話轉告謝女前來領回。

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謝女接獲通知後急忙與員警聯繫，立即從A9站趕回A4站取回遺失皮夾，她說，這個皮夾是她8年前賺得人生第一份工作薪水，前往歐洲自助旅行時，花費上萬元買給自己的禮物，對她來說極具意義，很感謝協助尋獲的員警。

桃市捷警隊表示，桃園機場捷運線是國內往返機場與跨越多個縣市的交通要道，旅客來去匆匆，極易掉落身上物品，提醒乘客搭乘時多留意身邊物品，避免遺落車廂或月台。

謝女不慎將LV皮夾遺落在A6站月台候車椅。（記者鄭淑婷翻攝）

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