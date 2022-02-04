太巧了！大過年掉皮夾警所報案 抬頭秒尋回

江男（左）報案當下，熱心郭男竟也拿著皮夾到警所，員警當場發還。（記者許國楨翻攝）

2022/02/04 12:39

〔記者許國楨／台中報導〕台中市江姓市民昨大年初三到大賣場購物，返家時才驚覺放在口袋的皮夾不翼而飛急衝警所報案，說巧不巧，員警受理當下，郭姓男子竟拿著江男遺失的皮夾走進來，2人不約而同跑到同間派出所，由警方確認身分後當場發還，讓江男一改先前的愁眉苦臉，連忙向警方及拾得人道謝，並互道一聲新年快樂。

台中市第三分局健康派出所警員傅兆勳昨下午受理報案，38歲江男表示，當天中午到大里區的大賣場買東西，騎車返家後發現放在後褲袋的皮夾不見，也不知道掉落何處向警方求助，傅員向江男確認皮夾內容物時，66歲的郭姓男子急急忙忙跑進派出所，手裡還拿著一枚棕色皮夾。

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郭男表示，稍早於大里區國光路與大明路口的賣場前看到該枚皮夾掉在地上，人來人往卻沒人撿起來，心想失主一定很著急，便拾起皮夾送到最熟悉的健康派出所，沒想到失主江男就在派出所內，當場認出自己皮夾，經由警方確認皮包內證件與江男身分相符後發還，江男也當面向熱心的郭男致謝，並互道一聲新年快樂。

警方表示，民眾拾得遺失物通常會送到鄰近的管轄派出所，由轄區員警協助聯繫發還，沒想到遺失人及拾得人在大里區分別遺失及拾獲皮夾，卻前後走進位在南區的健康派出所，真的是有緣千里來相會，而111年加強重要節日安全維護工作期間也提醒民眾，騎乘機車時應將皮夾或手機等貴重物品收納至包包或置物箱內妥善保管，避免因震動飛出或滑落，造成財物損失。

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