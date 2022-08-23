台南2警遇襲殉職 內政部次長陳宗彥：警察兩種訓練應強化

陳宗彥受訪表示，內政部將與政委、法務部一起研究與殺警案相關的法律，是否有修法空間。（記者黃靖媗攝）

2022/08/23 10:52

〔記者黃靖媗／台北報導〕台南昨日發生2警追緝嫌犯時，遭襲擊殉職的案件，嫌犯在逃亡17小時後，今日凌晨在新竹市落網。內政部長徐國勇上午臨時取消出席「2022年防制人口販運國際工作坊」的行程，由政務次長陳宗彥出席。陳宗彥受訪表示，內政部將與政委、法務部一起研究與殺警案相關的法律，是否有修法空間，並點出警察的在勤教育訓練與基礎訓練皆應強化，進一步落實員警在執法過程的執法技巧及程序。

陳宗彥表示，針對警察用槍時機，內政部已經修過一次法，是否有再度修法的必要，會再做檢討，他們一直鼓勵員警，使用槍械應依照現有規範，大膽在執法上使用，過去修法的過程中，也一直強調這點。在警察裝備上，陳宗彥也說，希望警政署在採購上，能多幫第一線員警思考，不斷精進、進步警察裝備。

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針對立院國民黨團上午於黨團記者會點出台南市警民比例過低的問題，陳宗彥指出，在遇到狀況時就會需要警力，但地方政府在編列預算時，會考量到其他地方預算，有所顧慮，各縣市首長應大力支持員警預算員額，中央在警大、警專，與特考的員額，一定會配合地方需要來努力。

在人口販運問題上，陳宗彥表示，上週部長與法務部長進行宣誓後，地方政府警察單位就已嚴厲執法，絕對不容人口販運在台灣發生，不應該拿國人來製造其個人利益或組織利益。

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