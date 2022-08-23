獨家》台南殺警案幕後 黃明昭曝17小時驚險緝兇歷程

警政署長黃明昭指揮刑警將殺警兇嫌林信吾壓制逮捕。（記者蔡彰盛翻攝）

2022/08/23 07:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在台南犯下雙警命案的林信吾，終於在案發後17小時於新竹市落網，期間警政署長黃明昭全程坐鎮指揮，在全國警方通力圍捕之下，順利緝兇歸案，黃明昭一方面對警方的圍捕感到欣慰，更對兩位勇警年輕生命的殞落感到惋惜不捨。

黃明昭說，案發後家屬最期盼的，就是如此窮兇惡極的兇手，一定要將其繩之以法，因其暴行已達人神共憤的程度，所以全國警方將士用命，通力合作，終於在案發後17小時內順利逮人，給往生的兩位勇警一個交代。

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黃明昭說，兩位殉職同仁敬業積極，讓他相當敬佩，一聽說有嫌犯偷車以及贓車的足跡，當時凃明誠在派出所備勤，曹瑞傑則是服交通稽查勤務，兩人就趕往現場，當地是墓地小路，第一時間沒看到嫌犯，凃員先下車步行搜尋歹徒，曹員開警車繞行尋找機車。

結果凃明誠與歹徒林信吾遭遇後，雙方搏鬥，凃員身中多刀，配槍子彈遭歹徒奪走，曹瑞傑繞回凃明誠下車處時，林信吾持槍恫嚇開車的曹瑞傑，過程中再刺殺多刀，兩條年輕的生命就這樣殞落，讓人悲痛。

就警方對嫌犯林信吾的瞭解，發現他有重大犯罪紀錄，且從明德外役監脫逃，為了脫免逮捕，不願再回籠吃牢飯，竟敢連續對兩名執法人員如此兇殘，實在人神共憤。

林嫌犯下滔天大罪後，搭白牌車到高雄市，市警局長林炎田率同仁地毯式搜尋，發現他凌晨1點從中山高九如交流道和欣客運站，搭車前往新竹市，專案小組接獲訊息後，黃明昭認為林嫌下車時，是個很好的逮捕時機，於是趕緊到新竹市，與新竹市警局長郭士傑展開部署。

黃明昭說，竹市與台南市警方連夜在現場埋伏，部署得天衣無縫，完全沒曝光，他當時有考慮到，擔心林嫌下車時，萬一察覺到警方，會折回車上挾持乘客，所以他指示一定要等司機將車門關上以後，才可以行動，而當時林嫌果然不知警方已在等他，他一下車，警方就一擁而上，順利將他逮捕。

17個小時沒闔眼的黃明昭說，只要作奸犯科，膽對警察犯下暴力犯罪的亡命之徒，一定天地不容，全國警方都會通力合作讓他接受制裁，另一方面他對殉職兩位警員家屬感到抱歉，二員從警後加入警察這個大家庭，發生如此憾事，身為警察幹部，沒有盡到好好照顧、保護他們之責，真的令人難過。

他也要藉這個機會提醒全國警察同仁，安全是最高的原則，其次才是完成任務，未來警政署會加強同仁的訓練與用槍教育，在任何現場都要有敵情觀念，才能保護自己。

黃明昭在指揮逮捕殺警惡嫌任務告一段落後，慰問竹市同仁辛勞。（記者蔡彰盛攝）

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