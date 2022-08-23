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    黃偉哲發文哀悼2殉職勇警 網留言廢死爭議再起

    台南警遭殺不幸案件，網友在市長黃偉哲臉書留言，廢除死刑爭議再起，（擷自臉書）

    台南警遭殺不幸案件，網友在市長黃偉哲臉書留言，廢除死刑爭議再起，（擷自臉書）

    2022/08/23 10:23

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕涉嫌台南殺警案的凶嫌林信吾今（23）日落網，台南市長黃偉哲轉貼台南市警察局貼文，並發文表示「敬愛的弟兄，請安息。家裡的事情，市府會全力照顧」。網友為兩位勇警哀悼之外，也不乏悲憤反對廢除死刑，留言灌進市長臉書引議論。

    林姓嫌犯於今日清晨4點36分在新竹的客運站落網，台南市警察局臉書發文「明誠學長、瑞傑學長，兇嫌落網，任務結束，請安心你們的親人，我們會盡全力照護」。市長黃偉哲轉貼之外，並再表示「敬愛的弟兄，請安息。家裡的事情，市府會全力照顧」，同時署名標註時間，表達哀悼與敬意。

    網友們紛感不捨，留言「2位員警跟歹徒奮力博鬥到生命最後一刻，真的很難過，歹徒已落網，任務已結束，一路好走」、「南無阿彌陀佛」、「法網恢恢，疏而不漏。警察辛苦了」、「慟悼～英勇戰警」、「親人因公殉職必然是意外也是在萬分悲痛當下，請盡力協助喪禮，之後容許遺族有安靜療心傷的空間時間，節哀二字簡單，有時更沈重。請遺族多保重，一起勇敢堅強」、「希望台南市政府真的會照顧兩位員警的家人，還有所有現職警察」、「好在兇嫌已落網，告慰英靈」。

    也有網友留言，「這就是悲哀的台灣人，殺人都說有精身疾病或是可教化，就是無法死刑，那些家屬心有多痛有誰知道，堅決反對廢除死刑」、「警察被嫌犯殺死，嫌犯可教化，嫌犯被警察殺死，警察執法過當，台灣警察真難當」、「嫌犯死刑才是任務結束」、「今日公祭，明日忘記，台灣警察用槍規則，應該是世界首創吧」、「這次要好好審判嫌犯，別辜負了盡心的員警，還有他們的親人。也別讓壞人覺得在台灣做壞事殺人法律拿他們沒轍」。

    台南市長黃偉哲轉貼台南市警察局悼念兩位殉職勇警貼文，並表示市府將會全力協助照顧其家人。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲轉貼台南市警察局悼念兩位殉職勇警貼文，並表示市府將會全力協助照顧其家人。（擷自臉書）

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