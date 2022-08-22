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    首頁　>　社會

    台南殺警案警車中4槍 警滿臉鮮血遭奪槍勒脖挾持

    警車的右前門中3槍，前右車窗中1槍，仍須調查釐清到底是凶嫌還是配槍的凃警開槍。（讀者提供）

    警車的右前門中3槍，前右車窗中1槍，仍須調查釐清到底是凶嫌還是配槍的凃警開槍。（讀者提供）

    2022/08/22 20:07

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市今天發生2警遇襲殉職，第二警分局民權所警員凃明誠和曹瑞傑駕駛警車，今天上午11點48分在安南區北汕尾三路附近追緝竊走機車的犯嫌時，疑遭兇嫌反抗，2警遇襲。案發過程被警車行車紀錄器拍下，部分影像曝光，可見曹員滿臉鮮血被兇嫌挾持，兇嫌奪走警槍後，右手持槍勒緊曹的脖子，十分兇殘。

    警方勘查現場找到6顆警用子彈彈殼，警車的右前門中3槍，前右車窗中1槍，仍須調查釐清到底是兇嫌還是配槍的凃警開槍。

    兇嫌奪走警槍後逃逸，下午3點40分兇嫌騎乘的贓車藏在安南區土城高中廁所已被尋獲，警方採證遺留物上有血跡。

    內政部長徐國勇說，已由警政署通令全國全力緝兇殺警兇嫌，如遇有反抗，員警可大膽用槍。徐國勇強調，殺警案天理不容，人神共憤，案發後立即向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌報告，並與警政署長黃明昭南下慰問家屬和召開專案會。

    殉職警除刀傷外疑有槍傷

    徐國勇透露，殉職警身上除了刀傷並疑有槍傷，家屬盼不要解剖。

    但南檢相驗2警死因，凃姓員警傷勢集中上半身，頸部及右肩有銳器傷；曹姓員警身上、手掌、頸部均有多處刀傷，詳細死因待解剖鑑定。

    凶嫌騎乘的機車藏在土城高中廁所。（讀者提供）

    凶嫌騎乘的機車藏在土城高中廁所。（讀者提供）

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