台南殺警案》警槍開6槍從車外對內開槍 方仰寧：雙方扭打遇害過程待釐清

警方鑑識人員到場蒐證鑑識2名遭殺害的員警警車，地面有明顯血跡。（記者王俊忠攝）

2022/08/22 19:13

〔記者王俊忠／台南報導〕對於台南市二分局2名警員凃明誠與曹瑞傑，今天近午共乘警車到安南區查緝失竊機車竊嫌，在台江大道4段與北汕尾路3段的1處墓地遭到騎贓車的歹徒持刀械兇器攻擊，2員警身中多刀重創身亡殉職，涂員配槍還被歹徒搶走。南市警局長方仰寧下午說明2員警確是奮勇查緝贓車，很遺憾不幸遇害，一定會在最短時間內緝凶。

方仰寧表示，很遺憾2名員警送醫搶救後均已殉職，今天上午凃員在二分局民權派出所備勤，接獲民眾報案指機車失竊，即調閱車辨系統、發現贓車在安南區土城一帶活動，凃員即與擔任交通稽查的曹員混合編組共乘1輛警用巡邏車前往台江大道與北汕尾路口追緝；另1名騎機車的警員陳俊安也從後趕到，但陳員趕抵時，已見凃、曹2員警全身是血、躺在地上，陳員即報119請求救人。

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兇嫌人數多寡都不排除

方仰寧說，凃員有領用警槍外出，曹員沒有領槍。陳員到場時，凃、曹2警已全身是血、倒在地上，並沒有看到凶嫌身影。對於2警有配槍，反被歹徒持刀械殺害，凃員警槍子彈還遭歹徒搶走，查緝過程到底發生什麼事？歹徒是1人或多人？方表示，據了解是凃員帶槍下車與歹徒發生格鬥、扭打，但怎麼被殺害並不清楚，並強調歹徒人數多寡都不排除，案發過程必須再做調查釐清。

由於凃員警槍與24顆子彈被奪，現場遺留有6顆彈殼。警方研判凶嫌可能帶走18顆子彈，現場是警槍開了6槍，車身有4個彈孔，且是從車外對車內開槍。至於這6槍是員警或凶嫌開的？警方也說尚未確定、要再調查釐清。警方鑑識人員到場蒐證，並拉起封鎖線，案發現場有2處滿地血跡，警車玻璃碎裂、車身也沾染血跡。

警方鑑識人員到場蒐證鑑識2名遭殺害的員警警車。警車旁是一處公墓。（記者王俊忠攝）

台南市長黃偉哲（後右二）到2員警遭殺害現場了解案情。（記者王俊忠攝）

警車的右前門中3槍，前右車窗中1槍，仍須調查釐清到底是凶嫌還是配槍的凃警開槍。（讀者提供）

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