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    台義跨國爭女案》憲法法庭裁定女童與父同住違憲 最高院再度分案

    台籍空姐與義大利男子未婚生女，分手後為了女兒親權對簿公堂。（圖擷自臉書，本報合成）

    台籍空姐與義大利男子未婚生女，分手後為了女兒親權對簿公堂。（圖擷自臉書，本報合成）

    2022/06/21 18:40

    〔記者溫于德／台北報導〕今年5月27日，憲法法庭作成111年憲判字第8號判決，將台、義混血女童應赴義大利與生父同住的暫時裁定，廢棄發回更審，據悉，最高法院收案後，今日完成分案，由另名民事庭法官負責承審。

    本件起因是，1名台籍前空姐與義大利男子未婚生女，分手後為了8歲女兒親權對簿公堂。一審台北地院認為，女童曾到義大利居住，義大利是她的新慣居地，且本案已替女童選任2位程序監理人（類似律師），並調閱女童被強制執行的陳述與義國訪視報告，程序完備，綜合考量後裁定她應赴義與父同居；最高法院認同北院見解，裁定維持。

    然而，憲法法庭指，影響未成年子女重大利益時，應尊重其意願，相關裁定只參酌執行筆錄，而8歲女童在法庭內外有陳述意見能力，歷審卻未給她陳述意願機會，有應審酌而未審酌其意願的情形。

    另從「繼續性原則」判斷，女童曾住義國1年，返台3年多，台灣是否已成她的新慣居地？歷審同樣未審酌就認定義大利才是新慣居地；女童暫居義大利能否消弭父母對立造成的不利影響、有無立即赴義必要性等，均未加以審酌，不符合維護未成年子女最佳利益的意旨。

    憲法法庭指出，家事事件法規定，改定父母對於未成年子女的權利義務時，應給予小孩機會表達意願或陳述意見，目的是在保障其程序主體權，歷審未踐行，同時影響媽媽行使親權，故裁定違憲，廢棄發回更審。

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