有無「放種子」不影響林義傑包攬訴訟案 律師：差別在量刑

林義傑日前遭搜查後獲檢方諭令20萬元交保，林義傑稱「被查水錶」。（資料照）

2022/06/21 12:51

〔記者錢利忠／台北報導〕針對林義傑及其旗下公司涉及「智財蟑螂」而被控包攬訴訟一案，林義傑雖喊冤稱「沒釣魚」、「沒放載點」、「有合法授權」；不過，律師柯宗賢認為，有沒有放載點釣魚，都不影響其涉及「收錢」包攬訴訟的犯行，差別僅在於惡性程度的高或低，倘若被查出有放種子釣魚的行徑，可能影響其起訴之後的法院量刑。

律師柯宗賢表示，林義傑旗下公司有無自行釋放BT種子引誘網友下載，不影響其涉嫌包攬訴訟的犯行，差別在於行為態樣的不同，可能影響檢方起訴意願乃至法院的量刑判斷，倘若有故意放種子引誘網友下載盜版影片的情況，違法的惡性則較為嚴重。

請繼續往下閱讀...

另外，林義傑代表受盜版侵害的影視公司控告網友之前，是否事先知道特定IP的網友身分？此部分疑點也是檢警調查的焦點之一。柯宗賢說，如果林義傑旗下公司明知特定IP的網友身分，仍涉嫌放種子誘使特定人下載盜版影音，並從中獲得被告和解金抽成的不法利益，方有可能另外構成詐欺取財等罪。

柯宗賢指出，依林義傑被控包攬訴訟案為例，林義傑旗下公司有無與影視公司簽約，僅影響林義傑與影視公司之間的民事權利義務，有無違法的關鍵，仍在於林義傑是否從中收取酬勞？若合約明確約定林義傑及影視公司各可依被告的和解金額抽成，影視公司因而起意與林義傑簽署授權契約，那沒有律師資格的林義傑，即可能構成刑法包攬他人訴訟等罪。

類似林義傑所涉「智財蟑螂」案賺和解金的手法，過去常出現於實體通路，此次偵辦林義傑案的保安警察大隊第二總隊就曾查獲，取得日本知名眼鏡品牌代理權的香港籍陳姓男子，嫌賣正品利潤少，涉自導自演指使潘姓台籍共犯設局，向全台33家眼鏡行推銷該品牌，卻釋出中國深圳製造的假貨，再以商標權利人身分向眼鏡行提告求償，大賺和解金，事後潘姓共犯被高雄地院依詐欺取財等罪判刑2年，陳男則被發布通緝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法