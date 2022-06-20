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    林義傑快看！「著作權蟑螂」抓盜版牟利...認罪下場出爐

    超馬好手林義傑（中）涉包攬訴訟，8日被檢方諭令20萬元交保。（資料照，記者錢利忠攝）

    超馬好手林義傑（中）涉包攬訴訟，8日被檢方諭令20萬元交保。（資料照，記者錢利忠攝）

    2022/06/20 18:17

    〔記者溫于德／台北報導〕業者陳羅崇等3人並非律師，卻承攬影視公司取締盜版業務，透過下載軟體BT引誘網友下載，再循IP提告侵權，3人被依違反律師法、挑唆包攬訴訟罪起訴，台北地院今（20）日宣判，被告郭玉鳳、翁世達認罪，分別被判4月、3月徒刑，各得易科罰金12萬元、9萬元，另要分別繳交公庫25萬元、7萬元；可上訴。同案被告陳羅崇拒認罪，另案審理中。

    陳羅崇等人涉案情節如同超級馬拉松好手林義傑（改名林瀚駩），均被外界稱為「著作權蟑螂」，表面上打擊非法，私底下套取和解金或承攬訴訟。林義傑本月8日經檢方搜索、約談，遭諭令20萬元交保，全案仍在偵查中。

    檢方指控，陳羅崇2013年起承攬「得利公司」取締盜版業務，透過「得利」名義提告，約定「得利」一旦拿到和解金，陳羅崇可抽取35至45%金額。

    陳羅崇涉嫌透過BT上傳具有版權的影片，再循IP透過公司名義提告侵權，檢方計算，陳自2014年至2019年獲得不法利益約355萬元，陳另找「華映」洽談，從「華映」取得和解金304萬元，並固定領取「華映」3萬多元月薪。

    檢方也指，「海樂影視公司」前員工郭玉鳳取締「海樂」、「車庫」被網路侵權影片，同樣透過公司名義向檢警提告，但郭女不諳網路，找來友人翁視達協助，郭女因此拿到562萬元報酬，自立門戶的翁男也取得不法獲利21萬多元。

    檢方認定，陳羅崇、郭玉鳳、翁世達等3人違反律師法、挑唆包攬訴訟罪，依法起訴。

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