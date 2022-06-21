林義傑案新進展！ 簽「公開傳輸」合約 賣座韓片金派特務成魚餌

林義傑遭檢警搜索獲交保後受訪曾澄清「沒釣魚」、「沒放種子」。（資料照，記者錢利忠攝）

2022/06/21 10:48

〔記者錢利忠／台北報導〕超馬好手林義傑涉嫌「著作權蟑螂」案有新進展，檢警查出林義傑所稱的「合法授權」，其實就是被默許分享載點的「公開傳輸」合約，除本報日前揭露的「疾凍救援」電影外，韓國去年賣座的動作喜劇電影「金派特務」也成為引誘網友下載標的，檢警正勘查扣案電磁紀錄，釐清有無「放種子」引誘特定人下載等疑點，不排除另朝詐欺罪擴大偵辦。

「金派特務 Mission Possible」於去年10月29日在台上映，由曾演過爆紅韓劇「皮諾丘」的韓國男星金英光，以及主演過韓國電影「特務搞飛機」、特別演出韓劇「驅魔麵館」、「智易山」 的韓國女星李善彬（李先彬）所主演，是2021年韓國賣座的動作喜劇，在台灣則由威視電影發行上映。

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檢警調查，林義傑旗下真相智財顧問公司，自去年下半年開始，除了與在台發行「疾凍救援」電影的甲上娛樂簽「公開傳輸」授權外，也與發行「金派特務」的威視簽約授權傳輸，利用P2P軟體（BT）下載同時也散布載點給其他網友下載的分享特性，趁網友下載盜版時「釣魚」抓出IP，再以提告為手段，由司法警察機關向電信公司調閱下載IP的申裝人身分，據此提告。

檢警查出，有些BT軟體為方便使用者加速傳輸速率，會顯示不同載點的「分享數」及分享者、下載者的IP，供網友自行選擇載點，只要取得下載種子或「放種子」就能蒐集IP，這當中大多是每次使用都會異動的浮動IP，少數是足以辨識特定申裝用戶的固定IP，前者除非被告承認，否則不易找到實際下載者，後者能辨識特定終端設備，為釐清林義傑涉包攬訴訟前，有無蒐集預定要求償的「口袋名單」，刻意放種子引誘特定IP申裝人下載？正解析扣案電磁紀錄調查中。

林義傑雖辯稱「BT影片下載種子，只要用GOOGLE大神搜尋，就會跑出一大堆」，但檢警質疑其說法；據了解，檢方今年4月傳訊林義傑作證時，已取得他抽成和解金所涉包攬訴訟的證詞，之所以發動搜索，即是劍指其電磁紀錄，追查有無另涉嫌鎖定特定人「放種子」等詐欺犯行。

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