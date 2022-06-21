一樣是搶小孩監護權大戰 大法官這次做出不一樣的決定…

台籍空姐與義大利富商爭奪8歲女兒的監護權，女童曾寫信給總統表達想留在台灣。大法官認為法院當時在酌定親權時，未請女童到庭陳述意見，廢棄最高法院裁定。（資料照）

2022/06/21 11:15

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官5月27日做成我國史上第一件「裁判違憲審查（宣告個案判決違憲）」，判一件台母義父爭奪8歲女兒的監護權大戰判決違憲，也是最高法院史上首次被廢棄發回的案件。另一名爭奪孩子親權的家長看到之後，也聲請釋憲，但大法官本次決定不受理。

一名8歲女童出生在台籍媽媽、義大利籍爸爸家庭，卻因雙親未婚，不斷透過訴訟爭奪監護權，導致她被最高法院裁定要先和爸爸居住，面臨強制執行赴義大利的下場。大法官上月27日在憲法法庭對此做成111年憲判字第8號判決，指原裁定未通知女童到庭陳述意見，侵害其權利，決定廢棄發回更裁。

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一位爭奪2名孩子監護權失利的家長看到後，也聲請釋憲，主張當初在打官司時，一、二審法院未依兒童權利公約相關規定及家事事件法第108條第1項「應依子女之年齡及識別能力等身心狀況，於法庭內、外，以適當方式，曉諭裁判結果之影響，使其有表達意願或陳述意見之機會；必要時，得請兒童及少年心理或其他專業人士協助」的規定，使未成年子女有表達意見的機會，已侵害未成年子女依憲法第22條保障的表意權。

其次，當初在打官司時聲請法院調查證據，第一、二審法院拒絕調查，侵害未成年子女於酌定親權程序中，依憲法第22條應該保障的兒童最佳利益。他主張法院的裁定違憲，應廢棄發回。

大法官指出，確定終局裁定於裁定書中記載，本件未成年子女現分別年僅5歲、1歲，法院認其等過於年幼無法理解裁判結果所造成的影響，才沒請小孩至法院表達意見。

大法官認為，該名家長的聲請意旨內容，均屬爭執法院認事用法適當與否，尚難謂已具體指摘確定終局裁定究有何牴觸憲法之處，討論後判定本件聲請與受理要件不相符，裁定不受理。

本案由憲法法庭第五審查庭辦理，成員為蔡明誠（審判長）、張瓊文、蔡宗珍。

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