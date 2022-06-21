罵學生「陽痿」、「硬不起來」 鳳山某國中傳性霸凌

人本基金會今天召開記者會，該會南部辦公室主任張萍（中 ）指控鳳山某國中林姓女老師言語性霸凌，學校卻不懲處。（記者葛祐豪攝）

2022/06/21 10:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄鳳山某國中傳出老師性霸凌，一名女老師涉嫌在課堂上辱罵學生「陽痿」、「處男」、「硬不起來」，學校竟決議不懲處，遭人本基金會痛批；人本基金會今天上午在高雄市議會召開記者會，該會南部辦公室主任張萍表示，鳳山某國中林姓科任女老師，遭投訴於課堂談及藻礁時，有學生剛好發出聲響，便大罵「藻礁有什麼好笑的？我不管你是要口交、肛交、乳交，什麼交…」，並多次羞辱男學生「搞不好第一個陽痿的就是你」、「你一輩子都會是處男」、「你可能是所有人之中，第一個硬不起來的」。

由於林姓女老師也曾因細故罵學生說:「你們一點教養都沒有」、「你們父母沒有把你們教好，就丟來學校」。學生們不甘受辱，多方投訴。

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張萍說，教育部知悉後，去年11月初通知該國中，學校只回覆「林老師自述沒有說過有關言語侮辱學生，只有極少數學生說老師上課講話太快」；高雄市教育局去年11月中也要求學校通報，學校才依法進行性平通報。

張萍表示，學生反映，林老師知道遭投訴後，竟在課堂表示「我不會再講話了，黑板上抄過了，就算我有教過了」、「給你們5分鐘抄，我不會再檢查了，干我屁事，這是我對你們所講的最後一句話」，還多次恐嚇威脅「說謊的人我一定會找出來是誰」、「我不會讓你們好過，小小年紀這麼有心機，真是不可取」、「歡迎再去市政府，把這個也投訴，我會發函給教育局，我連教育局一起告，這叫栽贓！」

張萍說，更扯的是，學校性平會經半年調查後，今年4月認定林老師罵學生「陽痿」、「處男」、「硬不起來」等，都成立性霸凌，卻未做出「情節重大」的認定，僅建議予以申誡處分即可。學校根據性平會決議召開考核會，竟以7:1的投票結果，決議不懲處林老師，她痛批「師師相護之荒謬行徑，應予譴責！」，且該老師甚至反控職場（學校）霸凌，再以自傷方式情緒勒索，已明顯不適任，應予解聘。

對此，高雄市教育局說明，此案學校已依法完成調查，經調查該教師性霸凌成立，並依性別平等教育法第25條規定，移送教師成績考核委員會審議，有關不予懲處處分，教育局重申對校園性別事件的重視，將退請學校予以適法之處置。

高醫大性別研究所所長胡郁盈強調，國中是性別認同發展時期，為人師表者不能以羞辱人的語言，深化性別刻板印象；高雄學生民主聯盟副主席巫愷政認為，公開羞辱青春期的學生，恐對學生留下傷害，該師已不適任教師。

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