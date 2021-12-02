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    中國網紅失聯尋獲遺體 遺書提遭性霸凌、喜歡〈玫瑰少年〉

    鹿道森失聯前在微博發表疑似遺書內容，提及童年曾因太像女生而遭性霸凌。（擷取自鹿道森微博）

    鹿道森失聯前在微博發表疑似遺書內容，提及童年曾因太像女生而遭性霸凌。（擷取自鹿道森微博）

    2021/12/02 21:01

    〔即時新聞／綜合報導〕年僅26歲的中國網紅攝影師「鹿道森」（本名周鵬）日前失聯後，遺體已於昨日（1日）在中國浙江海域被尋獲。鹿道森失聯前曾在個人微博發表疑似遺書，寫道「無需為他立碑，只願玫瑰年年為他盛放」，內容也提及童年遭性霸凌往事。1名朋友透露，鹿道森生前很喜歡歌曲〈玫瑰少年〉。

    綜合中媒報導，鹿道森上月28日在個人微博寫道「無需為他立碑，只願玫瑰年年為他盛放」，附有1張疑似遺書的圖片，內容提到，「打架鬥毆順便出口成髒才叫男孩子，太安靜的人就是女的，要被叫娘娘腔」，「我行為舉止也沒有去模仿女生，只是因為看起來像女孩子，在學校裡就要被霸凌、被排擠、被欺負，讓下跪，被威脅，攔著路不讓你走」。

    鹿道森也說，他自小與家人關係不睦，少年時期總在各個親戚家裡寄宿，成長過程充滿爭吵，家人只在乎金錢、名利、地位，沒人關心他是否幸福，讓他覺得壓力很大，「我也只是想要一個溫暖的家，想要被愛，為什麼就這麼艱難呢」。

    鹿道森發布疑似遺書內容後失聯，引起中國網友關注，發動協尋，甚至成立「尋找道森」群組。直到1日上午7時許，警方在浙江省舟山市鄰近海域尋獲鹿道森的遺體，經現場勘查及法醫鑑定，排除他殺可能。

    在攝影圈朋友們眼裡，鹿道森是個溫柔的人，處處為人著想。1名好友提到，鹿道森生前很喜歡歌手蔡依林的歌曲〈玫瑰少年〉，覺得歌曲背後的故事和自身成長經歷相似。鹿道森死亡消息傳開後，許多網友在其微博引用歌詞留言，「玫瑰少年在我心裡」，「你並沒有罪，有罪是這世界」。

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