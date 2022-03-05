噁！上課大談「摸奶、插洞、成人頻道」 荒唐師確定解聘

盧師上課時談論女學生的胸部，被申訴性騷擾。（示意圖）

2022/03/05 18:23

〔記者吳政峰／台北報導〕一名盧姓國中男教師2017年間上課時，評論女學生胸部很大、談及成人頻道、大罵三字經、甚至說出「男生靠近都是要摸奶、插洞」等低級言語，被校方認定違失情節嚴重，依照「性別平等教育法」、「教師法」予以解聘。盧師不服，興訟保工作，日前被最高行政法院駁回，全案確定。

女學生家長2017年間投訴盧師涉及性騷擾，校方組成性平會調查期間，學生撤案，給盧師一次機會，沒想到盧師反在課堂上談及此事，造成學生情緒激動，性平會重啟調查，訪談多名女學生後，驚見事態嚴重。

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盧師在課堂上表示，同學不要當同性戀，因為會變成巧克力棒；最喜歡女生說不要，越說不要他越要硬要；講解鉻元素時，說會得痛痛病，並日文發音「伊嗲」，還用手及身體前後擺動；上課評論一名女學生胸部很大，跑步時晃來晃去，讓他覺得噁心；跟學生談論成人頻道，並說要看就要排重點看，看女生高潮的時候。

不只如此，盧師還叫女學生看他的眼睛，詢問「有沒有被我吸引到?」；在課堂上對一名女學生說「外面的男生靠近妳，都是要親妳的嘴，摸妳的奶，插妳的洞」；甚至大罵三字經，罵學生不男不女。

性平會認為，盧師利用教師與學生之間的不對等權力，無視學生感受，多次在課堂上做出具有性意味的不當言行，對學生品格造成不當影響，嚴重敗壞個人與學校形象，已達性騷擾或性霸凌程度，難保之後不會故態復萌，考量情節違失重大，決議解聘。

丟了鐵飯碗教職的盧師不服，興訟直指自己的行為情節輕微，校方竟祭出最嚴厲的解聘，違反比例原則，要求法院撤銷處分。

最高行政法院發現，盧師不只騷擾女學生，連同事都受害，具名向校方檢舉盧男疑似危害校園安全。性平會併案調查，並於2017年底決議先行停聘。

合議庭認為，性平會的組成沒有問題，依照調查結果做成的解聘處分也符合比例原則，並沒有濫權的問題，評議後判盧師敗訴，全案確定。

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