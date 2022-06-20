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    6/20 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2022/06/20 22:16

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月20日）開獎的第111000146期今彩539、第111000049期威力彩、第111000146期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第111000049期威力彩中獎號碼為「第一區：03、04、11、17、19、26，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共13注中獎，每注可得15萬元；肆獎共83注中獎，每注可得2萬元；伍獎共437注中獎，每注可得4000元；陸獎共3347注中獎，每注可得800元；柒獎共5771注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬1759注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬1433注中獎，每注可得100元；普獎共7萬439注中獎，每注可得100元。

    第111000049期38樂合彩中獎號碼為「03、04、11、17、19、26」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共48注中獎，每注可得5750元；二合共1503注中獎，每注可得750元。

    第111000146期雙贏彩中獎號碼為「04、07、08、10、12、13、17、19、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共92注中獎，每注可得500元；肆獎共1393注中獎，每注可得100元。

    第111000146期今彩539中獎號碼為「01、10、16、35、37」，頭獎摃龜；貳獎共154注中獎，每注可得2萬元；參獎共6266注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1723注中獎，每注可得50元。

    第111000146期39樂合彩中獎號碼為「01、10、16、35、37」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共167注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9090注中獎，每注可得1125元。

    第111000146期3星彩中獎號碼為「488」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000146期4星彩中獎號碼為「8606」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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