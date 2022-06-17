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    6/17 大樂透、今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜！

    今晚開獎的第111000058期大樂透頭獎、第111000144期今彩539頭獎、第111000144期雙贏彩頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚開獎的第111000058期大樂透頭獎、第111000144期今彩539頭獎、第111000144期雙贏彩頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/06/17 22:21

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月17日）開獎的第111000058期大樂透頭獎、第111000144期今彩539頭獎、第111000144期雙贏彩頭獎均摃龜。

    第111000058期大樂透中獎號碼為「07、11、28、30、46、47，特別號：48」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得99萬4652元；參獎共28注中獎，每注可得7萬6511元；肆獎共94注中獎，每注可得1萬4651元；伍獎共1795注中獎，每注可得2000元；陸獎共2325注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2906注中獎，每注可得400元；普獎共3萬3759注中獎，每注可得400元。

    第111000058期49樂合彩中獎號碼為「07、11、28、30、46、47」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共55注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3075注中獎，每注可得1250元。

    第111000144期雙贏彩中獎號碼為「02、03、06、07、08、09、14、17、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得10萬元；參獎共104注中獎，每注可得500元；肆獎共1151注中獎，每注可得100元。

    第111000144期今彩539中獎號碼為「05、14、21、35、39」，頭獎摃龜；貳獎共185注中獎，每注可得2萬元；參獎共6516注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5452注中獎，每注可得50元。

    第111000144期39樂合彩中獎號碼為「05、14、21、35、39」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共243注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬704注中獎，每注可得1125元。

    第111000144期3星彩中獎號碼為「491」，正彩共6注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000144期4星彩中獎號碼為「6037」，正彩5注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼與資訊以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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