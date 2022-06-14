6/14 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落高雄

今彩539頭獎開出1注！800萬獎落高雄（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成。）

2022/06/14 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月14日）開獎的第111000141期今彩539頭獎開出1注，由高雄市小港區大鵬路132號「旺易興彩券行」開出；第111000057期大樂透、第111000141期雙贏彩頭獎摃龜。大樂透端午加碼100組100萬獎項本期開出4組，還有20組未開出，將於下期（6月17日）繼續加開。

第111000057期大樂透中獎號碼為「03、09、20、28、29、47，特別號：35」，頭獎摃龜；貳共3注中獎，每注可得122萬482元；參獎共33注中獎，每注可得6萬1980元；肆獎共90注中獎，每注可得1萬4609元；伍獎共1912注中獎，每注可得2000元；陸獎共2622注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5602注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5958注中獎，每注可得400元。

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第111000057期49樂合彩中獎號碼為「03、09、20、28、29、47」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共43注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1952注中獎，每注可得1250元。

第111000141期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、06、08、11、12、13、14、18、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共108注中獎，每注可得500元；肆獎共1289注中獎，每注可得100元。

第111000141期今彩539中獎號碼為「01、03、13、26、27」，頭獎有1注中獎，可得800萬元；貳獎共180注中獎，每注可得2萬元；參獎共6404注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9451注中獎，每注可得50元。

第111000141期39樂合彩中獎號碼為「01、03、13、26、27」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共237注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬945注中獎，每注可得1125元。

第111000141期3星彩中獎號碼為「182」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000141期4星彩中獎號碼為「7452」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

台彩5月17日起推出端午節加碼活動，大樂透加開100組100萬元獎項，總加碼獎金1億元，若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組獎金全數送出，或是至6月24日活動截止。

本期共計開出4組100萬獎項，還有20組未開出，將於111000058期（111年6月17日開獎）續開。

本期端午加碼「100組100萬」獎號對中情形如下表：

組別 獎號 中獎注數 每注獎金 20 1 2 8 11 22 23 0 0 9 1 12 15 25 27 48 0 0 14 2 3 24 30 43 45 0 0 1 2 5 6 13 27 32 0 0 3 2 11 18 25 41 43 0 0 13 3 4 8 12 19 25 0 0 10 3 10 14 21 25 35 0 0 16 5 6 13 17 20 35 0 0 5 5 7 9 11 16 20 1 17 5 9 17 19 30 39 0 0 18 5 15 30 37 45 49 0 0 22 7 15 18 32 33 44 0 0 24 8 9 10 31 40 47 0 0 2 8 10 17 19 31 41 0 0 19 8 16 26 44 45 49 0 0 12 8 24 29 40 41 43 0 0 15 9 11 13 17 19 32 0 0 11 10 11 19 36 40 46 1 23 11 13 16 34 38 44 1 4 11 14 15 26 28 30 1 8 12 17 26 28 40 44 0 0 21 17 22 29 32 34 41 0 0 6 18 24 32 34 46 47 0 0 7 24 26 27 37 45 46 0 0

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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