6/14 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落高雄
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月14日）開獎的第111000141期今彩539頭獎開出1注，由高雄市小港區大鵬路132號「旺易興彩券行」開出；第111000057期大樂透、第111000141期雙贏彩頭獎摃龜。大樂透端午加碼100組100萬獎項本期開出4組，還有20組未開出，將於下期（6月17日）繼續加開。
第111000057期大樂透中獎號碼為「03、09、20、28、29、47，特別號：35」，頭獎摃龜；貳共3注中獎，每注可得122萬482元；參獎共33注中獎，每注可得6萬1980元；肆獎共90注中獎，每注可得1萬4609元；伍獎共1912注中獎，每注可得2000元；陸獎共2622注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5602注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5958注中獎，每注可得400元。
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第111000057期49樂合彩中獎號碼為「03、09、20、28、29、47」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共43注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1952注中獎，每注可得1250元。
第111000141期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、06、08、11、12、13、14、18、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共108注中獎，每注可得500元；肆獎共1289注中獎，每注可得100元。
第111000141期今彩539中獎號碼為「01、03、13、26、27」，頭獎有1注中獎，可得800萬元；貳獎共180注中獎，每注可得2萬元；參獎共6404注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9451注中獎，每注可得50元。
第111000141期39樂合彩中獎號碼為「01、03、13、26、27」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共237注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬945注中獎，每注可得1125元。
第111000141期3星彩中獎號碼為「182」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。
第111000141期4星彩中獎號碼為「7452」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。
台彩5月17日起推出端午節加碼活動，大樂透加開100組100萬元獎項，總加碼獎金1億元，若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組獎金全數送出，或是至6月24日活動截止。
本期共計開出4組100萬獎項，還有20組未開出，將於111000058期（111年6月17日開獎）續開。
本期端午加碼「100組100萬」獎號對中情形如下表：
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」