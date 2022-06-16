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    6/16 威力彩連15摃！今彩539頭獎開出1注

    6/16 威力彩連15摃！今彩539頭獎開出1注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成。）

    6/16 威力彩連15摃！今彩539頭獎開出1注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成。）

    2022/06/16 22:17

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月16日）開獎的第111000143期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由基隆市中正區北寧路368-1號1樓「北寧彩券行」開出，第111000143期雙贏彩、第111000048期威力彩，頭獎均摃龜。

    第111000048期威力彩中獎號碼為「第一區：07、16、17、22、25、32，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得2018萬4191元；參獎共15注中獎，每注可得15萬元；肆獎共77注中獎，每注可得2萬元；伍獎共310注中獎，每注可得4000元；陸獎共2282注中獎，每注可得800元；柒獎共4392注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬3603注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬2197注中獎，每注可得100元；普獎共5萬3258注中獎，每注可得100元。

    第111000048期38樂合彩中獎號碼為「07、16、17、22、25、32」，五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合共115注中獎，每注可得5750元；二合共1887注中獎，每注可得750元。

    第111000143期雙贏彩中獎號碼為「01、07、08、09、10、11、12、13、18、19、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共118注中獎，每注可得500元；肆獎共1233注中獎，每注可得100元。

    第111000143期今彩539中獎號碼為「02、06、11、13、19」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共136注中獎，每注可得2萬元；參獎共5359注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬9945注中獎，每注可得50元。

    第111000143期39樂合彩中獎號碼為「02、06、11、13、19」，四合獎共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共187注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6426注中獎，每注可得1125元。

    第111000143期3星彩中獎號碼為「978」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000143期4星彩中獎號碼為「8015」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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