6/15 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落台北、高雄。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成。）

2022/06/15 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月15日）開獎的第111000142期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由台北市大安區羅斯福路二段29號「日日樂彩券行」、高雄市三民區十全一路445號「亞柏十全彩券行」開出，第111000142期雙贏彩；頭獎摃龜。

第111000142期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、08、13、14、16、19、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共133注中獎，每注可得500元；肆獎共1336注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第111000142期今彩539中獎號碼為「05、11、27、32、36」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共167注中獎，每注可得2萬元；參獎共5736注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8991注中獎，每注可得50元。

第111000142期39樂合彩中獎號碼為「05、11、27、32、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共160注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8120注中獎，每注可得1125元。

第111000142期3星彩中獎號碼為「092」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000142期4星彩中獎號碼為「5191」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法