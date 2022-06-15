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    6/15 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落台北、高雄

    6/15 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落台北、高雄。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成。）

    6/15 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落台北、高雄。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成。）

    2022/06/15 22:13

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月15日）開獎的第111000142期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由台北市大安區羅斯福路二段29號「日日樂彩券行」、高雄市三民區十全一路445號「亞柏十全彩券行」開出，第111000142期雙贏彩；頭獎摃龜。

    第111000142期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、08、13、14、16、19、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共133注中獎，每注可得500元；肆獎共1336注中獎，每注可得100元。

    第111000142期今彩539中獎號碼為「05、11、27、32、36」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共167注中獎，每注可得2萬元；參獎共5736注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8991注中獎，每注可得50元。

    第111000142期39樂合彩中獎號碼為「05、11、27、32、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共160注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8120注中獎，每注可得1125元。

    第111000142期3星彩中獎號碼為「092」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000142期4星彩中獎號碼為「5191」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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