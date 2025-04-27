防疲勞駕駛！遊覽車全面裝駕駛識別設備 擬明年元旦上路

交通部修法要求遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，預計明年元旦上路。（記者蔡昀容攝）

2025/04/27 17:52

〔記者蔡昀容／台北報導〕為避免遊覽車駕駛超時及疲勞駕駛，交通部修法要求遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備。交通部表示，修法草案已排案審議，預計今年上半年發布，明年元旦起實施。

2017年蝶戀花遊覽車翻覆事故釀33死，交通部補助遊覽車設GPS監控系統，當車速、駕駛時間異常、進入禁行路段、車輛逾期檢驗，就會發出告警，資料也會即時傳回公路局的遊覽車客運動態資訊管理系統。

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全台約有1.4萬輛遊覽車。據交通部統計，2021至2023年，遊覽車GPS及監控設備異常告警9497件，其中駕車時間異常2907件，占約31%，位居第二。

不過，動態資訊管理系統無法識別實際執勤駕駛身分。交通部去年7月預告汽車運輸業管理規則修正草案，要求遊覽車加裝駕駛身分識別設備，讓業者及監理機關可掌握個別駕駛員勤務時間，避免疲勞駕駛，但一度引起部分業者反彈抗議。

國家運輸安全調查委員會則與交通部意見一致。2023年10月，新竹耀群科技公司員工搭乘遊覽車員工旅遊，在國三南下斗六路段與小客車車禍，造成4死22傷。運安會今年4月17日發布調查報告，事故駕駛於事發前一天的工作時間約12小時、駕車時間約9小時，符合法規，但休息時間不足6小時，不符合汽車運輸業管理規則連續2個工作日間應有連續10小時以上休息時間。

此外，運安會認為，GPS監控系統無法識別實際執勤的駕駛身分，當有駕駛自行更換勤務，難以察覺如事故駕駛存在連續13天駕車情形，因此建議交通部推動駕駛身分識別設備，公路局也應強化遊覽車駕駛員駕車時間管理機制，避免出現休息時間不符法規要求的情形。

公路局表示，修法草案預告期間，各界已提供相關意見，公路局也邀集遊覽車公、工、協會、專家學者與相關行政單位討論，經綜整後已擬具修正草案陳報交通部。

交通部指出，修正草案已簽送給法規會排案審議，通過就能依程序發布，預計今年上半年發布，後續還需補助裝設相關設備，修法預計明年元旦起上路實施。

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