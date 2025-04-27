醫引述錯誤數據投書國際期刊惹議 邱泰源放重話「澄清絕對必要」

衛福部長邱泰源強調，錯誤資訊將造成我國與國際間的誤解，澄清絕對必要。（記者王藝菘攝）

2025/04/27 17:59

〔記者林志怡／台北報導〕昨日有國內醫師投書國際期刊「刺胳針」（The Lancet），稱台灣醫療體系「瀕臨崩潰」，引發醫界高度關注。衛福部長邱泰源強調，「澄清是絕對必要的」，錯誤的數據引述將造成我國與國際間的誤解，目前中國醫藥大學已經發表聲明道歉，並表達會主動要求撤除相關文章，衛福部也預計於明天開會，並儘速向「刺胳針」發函。

國內醫師李景行、許漱白投書的內容指出，台灣醫療體系因人力短缺、急診壅塞及政策失靈，正面臨系統性崩潰，且文章內回顧新冠肺炎疫情期間重症量能不足、護理人員離職潮等問題，並以2025年初流感與諾羅疫情期間急診超載為例，批評政府長期忽視結構性改革。

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對於相關投書，邱泰源於2025健康台灣全國論壇會後接受媒體聯訪表示，衛福部願意虛心接受任何醫療照護相關議題的意見與指教，但這篇文章引述錯誤數據，將造成我國與國際間的誤會，產生極大的影響，比如我國新冠肺炎Omicron疫情期間，我國患者死亡率約0.16%，比同期的日本還低，雖該篇論文引用長庚醫院論文內容，但描述完全錯誤。

邱泰源強調，這類錯誤資訊會造成國際誤解政府與民間協力守下來、足以作為國際典範的防疫成果，對於致力於人民照顧、極力改善我國醫療環境的人士來說，形同抹煞他們的成就，相當不公平。

此外，針對護理人力，邱泰源指出，全世界護理人力表現可分為8段，我國屬於第2段，屬於前段班，但絕非以此自豪，台灣希望將患者照顧好，也採行12項策略，希望改善醫護人員工作環境與待遇，今年健保預算也較往年更多，5月1日起將挹注42億元到急診、加護病房護理費，相信可反映到人員薪資。

因此，邱泰源強調，衛福部將向「刺胳針」反應，目前中國醫藥大學也發表聲明，為引述錯誤數據道歉，並表達會主動「刺胳針」要求撤銷相關文章，希望中醫大能確實實行。

邱泰源也說，最好的做法其實是作者自行表達希望撤銷，如果作者並未確實澄清，衛福部這一兩天也在搜集資料，明天就會開會，將需要回應的部份整理出來，並翻譯為英文，向「刺胳針」發出信函，對於這次影響我國國際聲譽的內容，一定堅定做出最後判斷，找出最妥善的做法，且澄清是絕對必要的。

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