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    嘉縣海區逾1公里電線失竊 警方逮4嫌送辦 台電發12萬元破案獎金

    台電嘉義區營業處長許一女（右），今頒發嘉縣警方破案獎金，布袋分局、朴子分局各6萬元，由縣警局長陳明君（左）代表接受。（記者王善嬿攝）

    台電嘉義區營業處長許一女（右），今頒發嘉縣警方破案獎金，布袋分局、朴子分局各6萬元，由縣警局長陳明君（左）代表接受。（記者王善嬿攝）

    2022/06/20 16:44

    〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣義竹鄉過路、布袋鎮魍港等地區，今年3月間有6處地點電纜線失竊，嘉義縣警察局布袋分局經調查、埋伏月餘，發現駕駛BMW的張姓男子與另名共犯涉嫌重大，4月初將其查獲送辦；朴子分局今年3月在東石鄉查獲計程車侯姓駕駛與郭姓女子，涉嫌竊走4處魚塭電線，依加重竊盜罪送辦，總計2案被竊走的電線逾1公里長，嚴重影響民生、產業用電。台電嘉義區營業處今頒發總計12萬元破案獎金，感謝警方認真查緝，遏止電纜線竊盜事件。

    台電嘉義區營業處長許一女今天下午到嘉義縣警察局頒發獎金，由縣警局長陳明君、布袋分局長黃世德、朴子副分局長黃茂峰等人代表受贈。

    許一女表示，穩定供電是台電的使命，今年2起電纜線竊盜案，偵辦範圍擴及嘉義縣，範圍廣且工作量大，感謝嘉義縣警局布袋分局偵查隊及朴子分局偵查隊全力偵辦。

    她表示，嘉義地區電纜線遭竊地點多位於偏僻地區，不肖竊賊更將電纜線贓售至資源回收場，電纜線失竊後造成停電，路燈無法使用，影響民眾生活，危及公共安全，且造成搶修人員疲於奔命，近年台電與警方積極防制、偵辦，展現查緝決心，而案件經破獲移送偵查機關起訴，就頒發破案獎勵金，鼓勵共同遏止不法。

    朴子警分局今年3月破獲侯姓男子與郭女涉嫌竊取電線。（嘉義縣警察局提供）

    朴子警分局今年3月破獲侯姓男子與郭女涉嫌竊取電線。（嘉義縣警察局提供）

    警方查獲張姓男子駕駛BMW行竊電纜線，十分囂張。（嘉義縣警察局提供）

    警方查獲張姓男子駕駛BMW行竊電纜線，十分囂張。（嘉義縣警察局提供）

    警方今年4月查獲竊賊行竊電纜線時用具。（嘉義縣警局提供）

    警方今年4月查獲竊賊行竊電纜線時用具。（嘉義縣警局提供）

    台電嘉義區營業處長許一女（右五）感謝警方全力查緝竊電，今頒發12萬元破案獎金。（台電嘉義區營業處提供）

    台電嘉義區營業處長許一女（右五）感謝警方全力查緝竊電，今頒發12萬元破案獎金。（台電嘉義區營業處提供）

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