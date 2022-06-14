超大膽！喬裝台電外包商 爬電桿剪電線當場被活逮

台中市陳姓男子，佯裝成台電外包工程人員，光天化日爬上電線桿偷電纜當場人贓俱獲。（記者陳建志翻攝）

2022/06/14 17:04

〔記者陳建志／台中報導〕國際銅價行情持續攀高，台中烏日、龍井、大里等地區，近日接連發生數起電纜遭偷竊案件，烏日分局偵查隊獲報後進行追緝，鎖定陳姓男子（42歲）犯案，陳男為掩人耳目，13日再度喬裝成台電外包商，光天化日下到烏日五光路爬上電線桿拿油壓剪剪纜線，卻不知早已被員警尾隨，當場人贓俱獲逮捕，查扣贓物電纜線一批、犯案的油壓剪等工具，陳男坦承犯案，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

國際銅價攀高，台中烏日、龍井、大里和海線等區域，近日接連傳出台電的電纜線遭人剪斷偷走變賣，最近一次失竊的電纜價值就達10多萬元，烏日分局偵查隊獲報後進行追緝，發現曾在有線電視擔任工程人員的陳姓男子（42歲）涉有重嫌，查出陳男住處後派人前往埋伏。

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警方不動聲色，13日再度前往陳男住處外埋伏，見他開車出門後立刻一路尾隨，最後見陳男將車開到烏日區五光路後，在身上穿起工程人員反光背心，架上梯子後佯裝成台電外包工程人員爬上電線桿「施工」，員警見狀立刻現身表明身分，當場人贓俱獲，查扣行竊的電纜線一批，還有犯案的油壓剪等工具，陳男坦承犯案，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

警方查扣陳男行竊的電纜線一批。（記者陳建志翻攝）

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