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    花蓮縣警局新建大樓400公斤電纜消失 2竊嫌落網

    花蓮縣警察局新建大樓工地傳出電纜線竊案，警方今破獲逮捕兩名竊嫌。（記者王錦義攝）

    花蓮縣警察局新建大樓工地傳出電纜線竊案，警方今破獲逮捕兩名竊嫌。（記者王錦義攝）

    2022/06/15 10:32

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣警察局新建大樓的工地11日傳出電纜竊案，警方逮捕兩名竊嫌，其中黃姓竊嫌曾在工地當臨時工，離職後趁機偷走逾4百公斤重、市價超過5萬元的電線，警方今依竊盜罪嫌移送偵辦。

    花蓮警分局指出，11日凌晨2點多，有兩名竊賊躲過門口駐警，疑似從工地的側面外牆翻入後，自窗戶入侵新建的警勤科技大樓，偷走4百多公斤重、市價超過5萬元的電源配線，隔日工程人員盤點時發現報案。

    警方獲報後過濾周邊監視器，發現慣竊陳姓、黃姓男子設有重嫌，昨傍晚持搜索票到花蓮市區進行查緝，逮捕兩名竊嫌並到回收場起出2捆已經刮除外皮的紅銅線，兩嫌得手8千多元，還有6捆還在追查當中。

    警方指出，43黃姓男子曾在警局工地工作過，對工地地形熟悉，也知道貴重的料材放置地點，離職後夥同51歲陳姓友人，翻過警局工地圍牆闖入工地，偷電線後已經轉賣。

    花蓮縣政府警察局獲中央前瞻計畫補助近6億元，在縣警察局大樓北側及西側，新建警勤科技大樓及綜合大樓，其中警勤科技大樓緊鄰縣警察局大樓，兩棟樓間相隔不到數公尺，距離30公尺外還有門口駐警。

    花蓮縣警察局新建大樓工地傳出電纜線竊案，警方今破獲逮捕兩名竊嫌。（記者王錦義攝）

    花蓮縣警察局新建大樓工地傳出電纜線竊案，警方今破獲逮捕兩名竊嫌。（記者王錦義攝）

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