婦人負氣離家 台中麻園頭溪落水身亡

警方在開原人行陸橋上發現陳婦遺留的拖鞋及外套。（民眾提供）

2022/06/19 20:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區麻園頭溪今天清晨驚見一名女子載浮載沈，警方獲報通報消防人員打撈上岸後，女子早已失去生命跡象，經查，死者是陳姓婦人，疑因凌晨與丈夫因故吵架後負氣離家，進而落水身亡，經報請檢方相驗釐清死因，已排除外力介入，遺體發還家屬處理後事。

今天清晨6時30分許，有民眾晨運行經南區與南屯區交界處的南屯路與大忠南街口新田心橋橋下，赫見一名疑似女性的漂流屍體在溪面載浮載沈，嚇得趕緊報案，轄區第三分局獲報同時間通報消防人員趕往，經打撈上岸後，發現女子已明顯溺斃身亡，但因其身上沒有任何證件，立即向其他單位查詢是否有通報協尋的失蹤人口。

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經查，死者是疑有精神方面狀況的64歲陳姓婦人，最近就有尋短獲救紀錄，今天凌晨零時許，她與丈夫因故起口角後負氣離家，丈夫遍尋不著又等不到她回家，只得在凌晨2時許向住處附近的第一分局報案並請求協助找人，未料竟傳憾事。

警方隨後也在上游，也就是西區忠明南路與向上北路口的開原人行陸橋上，發現陳婦遺留的的拖鞋及外套（內有證件），研判係由該處橋上墜落落水，檢方會同法醫相驗，認定死因排除外力介入，發還家屬辦理後事。

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